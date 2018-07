Fabio Rovazzi – “Faccio Quello Che Voglio” nuovo singolo con tanti vip: copertina, anteprima video e testo parziale

Faccio Quello Che Voglio è il titolo del nuovo singolo di Fabio Rovazzi, la cui uscita è fissata al 13 luglio 2018.

Dopo i successi di Andiamo a comandare, Tutto molto interessante (2016) e Volare (2017), un paio di film e qualche spot che lo vede testimonial, il cantautore vi presenta il nuovo irriverente singolo, che annovera la partecipazione di tanti big come Albano, Emma e Nek.

Rovazzi sorprende tutti anche con il video ufficiale, un cortometraggio da lui diretto e prodotto, nel quale si trasforma in alcune celebrità prendendo ad esempio le sembianze del grande chef Carlo Cracco, ma nel cortometraggio vediamo altri personaggi popolari come Gianni Morandi, già all’opera con Rovazzi nel singolo Volare, Diletta Leotta, Fabio Volo, Eros Ramazzotti, Rita Pavone e Massimo Boldi.

Nel filmato che accompagna la canzone, pronta a divenire uno degli inni dell’estate 2018, Fabio veste i panni di un ladro del talento degli artisti, giocando con l’idea di come conservare il successo.

«Trovo che sia fantastico conoscere personaggi di questo calibro, perché sono persone che magari parlandoci o instaurando un rapporto ti lasciano davvero delle cose e insegnamenti, sono cose che mi porto con me per tutta la vita» ha detto Rovazzi nell’intervista rilasciata a TG5.

In attesa dell’uscita, ecco alcune porzioni di testo:

Non ti aspettavi questa nuova canzone

e ti darò un finale contro ogni previsione

faccio quello che voglio

faccio quello che mi va

quest’estate sono fuori (Cologno?)

ho tutto in una borsa

lo so l’ho fatta grossa

stai vado di corsa

è tutto un copia e incolla

la vita ci controlla

sparisco tra la folla

potrei ballare come bolle

cantare di felicità

Attirati dal mare

l’onesta non ha budget

tutto ciò che è vietato… ci piace

con questa luce qua

[Albano]

E facciamo dei modelli sbagliati

la normalità

quindici minuti di celebrità

