Fulminacci – La fine della guerra (demo): ascolta la nuova canzone + testo

La fine della Guerra è una canzone demo di Fulminacci, scritta e registrata nel giro di pochissime ore e in maniera amatoriale. Il brano è stato condiviso nel canale Youtube di Maciste Dischi il 10 marzo 2020.

Leggi il testo e ascolta questo interessante brano che, considerando in quanto tempo è stato concepito, è veramente molto carino e ben fatto: “Questa canzone fremeva per uscire fuori, aveva bisogno di nascere e il fatto che esista mi fa sentire bene” ha scritto sui social network l’artista romano classe 1997, che si conferma abilissimo talento, astro nascente della musica italiana.

La fine della guerra testo Fulminacci

Allora perché… io devo essere così?

Io devo essere bello

Voler bene ad alcune persone

E devo andare in palestra

ridere per cose di destra

non sono un tipo da spogliatoio

e sono nudo non parlo, mi vergogno.





Allora perché… io devo andarmene così?

esistere è sempre più bello

e voglio bene sempre a più persone

e poi l’inverno a sciare

che è il contrario dell’estate al mare

non sono un tipo da risse tra amici

io se ti tocco ti voglio… mi piaci.

E poi quando mi sveglio la mattina è la fine della guerra

per ogni notte una fatica

staccarmi dalla terra

Allora perché… io devo stare con te?

chi ha detto che siamo felici?

(che poi è meglio divertirsi o essere felici? ehh)

E quando poi ne parliamo

tu mi chiedi di dirti ti amo

e poi di colpo mi annoio

e poi divento il cattivo, non voglio.





Ma poi io lo so

che se noi due ci lasciamo

io poi mi trasformo nell’uomo

che il cinema accanto a noi due

resta da solo

però non ci voleva stare

è visibile al buio

come un cartello stradale

mentre noi andiamo forte

con la macchina nuova

da mia zia che c’ha una casa al mare

da mia zia che c’ha una casa al mare

oggi mi vorrei dimenticare

ma nel senso di dimenticarmi… di me.

Allora perché… dobbiamo coprirci dal freddo?

Chissà se ne abbiamo bisogno

con la paura di stare male

e rimanere a casa

che nemmeno possiamo fumare.