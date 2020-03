Yofrangel – Corona Virus: testo e traduzione della canzone

Corona Virus è un singolo dell’emergente cantante domenicano Yofrangel, pubblicato il 7 febbraio 2020 in maniera indipendente. Il brano serve a sdrammatizzare il fenomeno, purtroppo in continua espansione.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di questa canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Fraga. All’inizio del filmato, l’artista tossisce e starnutisce in un’ambulanza, circondato da persone vestite da personale medico.

Nel brano, Yofrangel invita caldamente gli ascoltatori a mettere la mascherina nel caso in cui si dovesse starnutire e a “coprirsi la bocca” al fine di non far ammalare altre persone. Elenca inoltre alcuni dei suoi “sintomi”, vale dolore alla testa, alle mani e alle ginocchia, che poco hanno a che fare con i sintomi di questo virus.

Corona Virus Testo e Traduzione canzone di Yofrangel

[Intro]

Se ha detectado una amenaza

È stata rilevata una minaccia

[Coro]

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Fai attenzione che il coronavirus è là fuori

Fai attenzione che il coronavirus è là fuori

Fai attenzione che il coronavirus è là fuori

Fai attenzione che il coronavirus è là fuori

[Post-Coro]

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

Il coronavirus

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

Il coronavirus

[Verso 1]

Enfermera, enfermera, tráeme la mascarilla

Tráeme el phillie blunt, la jeri y la pastilla

Me duele la cabeza, la mano y la rodilla

Si tú estornuda’ me paro ‘e la camilla

Tápate la boca, tú no me va’ a enferma’

El coronaviru’ a mí no me va a da’

Tápate la boca, tú no me va’ a enferma’

El coronaviru’ a mí no me va a da’

Infermiera, infermiera, portami la mascherina

Portami il sigaro Phillie, la siringa e la pillolina [Nota: Phillies è un marchio di sigari di fabbricazione americana, originariamente prodotto a Filadelfia, in Pennsylvania, da cui il marchio prende il nome]

Mi fa male la testa, le mani e le ginocchia

Se starnutisci mi alzo dalla barella

Copriti la bocca, non mi farai ammalare

Il coronavirus non mi contagerà

Copriti la bocca, non mi farai ammalare

Il coronavirus non mi contagerà





[Refrán]

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Ponte la mascarilla

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Ponte la mascarilla

Se starnutisci (Achú!)

Se starnutisci (Achú!)

Se starnutisci (Achú!)

Metti la mascherina

Se starnutisci (Achú!)

Se starnutisci (Achú!)

Se starnutisci (Achú!)

Metti la mascherina

[Coro]

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

[Post-Coro]

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

[Verso 2]

¿Y quién no se cura? Yo sí ‘toy pepín

Yo tengo mi novia pa’ San Valentín

La llevo al doctor y le puyo el fujil

Él le quita la fiebre y yo le quito el chin

Corona y se muda para Medellín

Que haga las oracione’ la vieja Palin

¿Aló? Uy, Paramba, bota ese blin blin

(Da rivedere)

E chi non guarisce? Il sono pepin

Ho la mia ragazza per San Valentino

La porto dal dottore e puyo il fucile

Lui le toglie la febbre e io le stacco il mento

Corona si trasferisce a Medellin

Che dica le preghiere la vecchia Palin

Pronto? Oops, Paramba, getta il blin blin

[Coro]

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’

Cuídate que anda por ahí el coronaviru’





[Post-Coro]

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

Corona-rona-rona-rona-rona-rona (Oh, oh, oh)

El coronaviru’

[Refrán]

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Ponte la mascarilla

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Si tú estornuda’ (¡Achú!)

Ponte la mascarilla

[Outro]

Cuídate que anda por ahí y no son los mono’

Yofrangel 911

Con los cuchillo’ prepara’o pa’ comer tiburón blanco

Jordan no sale pa’ ti ya má’ de ahí

No hay que habla’ con nadie, Fraga produciendo

Cuídate

Se ha detectado una amenaza

Fai attenzione che è in giro e non sono scimmie

Yofrangel 911

Con i coltelli pronti a mangiare lo squalo bianco

Jordan non esce più per te

Non bisogna parlare con nessuno, Fraga producendo [Nota: Fraga è il produttore del brano]

Abbi cura di te

È stata rilevata una minaccia





