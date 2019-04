The Lumineers – Nightshade per la colonna sonora dell’ottava stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade): lyric video, testo e traduzione

Il 26 aprile 2019 esce la colonna sonora dell’ottava stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade) intitolata For The Throne, interessantissimo album anticipato da Kingdom of One di Maren Morris e da Nightshade dei Lumineers, disponibile dal 12 aprile. Composta da 6 episodi, In Italia la stagione 8 andrà in onda in prima visione in lingua italiana su Sky Atlantic dal 22 aprile al 27 maggio e in lingua originale sottotitolata in italiano dal 15 aprile al 20 maggio 2019. Verrà anche trasmessa in chiaro su Rai 4.

In attesa di conoscere la tracklist composta da 14 inediti, sappiamo già i nomi degli artisti protagonisti della soundtrack, su tutti cito A$ap Rocky, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey Bada$$, Lil Peep, Mumford & Sons, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign e gli X Ambassadors.

Il brano in oggetto è stato scritto e prodotto da Jeremiah Fraites e Wesley Schultz, frontman e chitarrista del gruppo folk rock statunitense.

Testo Nightshade

Some of us like to think of life as a game

Others are born into royalty and can never behave

Some find a freedom locking men in a cage, oh no

Some priest insisted it’s a test of the faith

And only holy devotion can keep the devils away

There’s only so much that a man can pray, oh no

Oh, my love

Oh, my love

Spare my blood

Spare my blood

I saw the footprints in the white of the snow

I counted thousands and I was just a rider alone

18 degrees and 80 miles from home, oh no

We built a wall to keep the devils at bay

A distant army was marching through the night and the day

I swore an oath and with my life I would pay, oh no

Oh, my love

Oh, my love

Spare my blood

Nightshade, won’t you take me away?

And I could hold my breath for another day

But it was all, it was all, for the throne

We were surrounded and the ending was near

All of a sudden, a ranger arrived, a saviour appeared

Made it to safety but the devil was here, oh no





Oh, my love

Nightshade, won’t you take me away?

And I could hold my breath for another day

But it was all, it was all, for the throne

The Lumineers – Nightshade traduzione

Ad alcuni di noi piace considerare la vita come a un gioco

Altri sono nati nobili e non potranno mai comportarsi come si deve

Alcuni trovano una libertà che chiude gli uomini in gabbia, oh no

Qualche prete insiste che sia una prova di fede

E che solo la santa devozione possa tenere lontano i diavoli

Ci sono così tante cose a cui un uomo può pregare, oh no

Oh amore mio

Oh amore mio

Risparmia il mio sangue

Risparmia il mio sangue

Ho visto le impronte nel bianco della neve

Ne ho contate migliaia ed ero solo un cavaliere solitario

18 gradi e 80 chilometri da casa, oh no

Abbiamo costruito un muro per tenere a bada i diavoli

Un esercito distante marciava giorno e notte

Ho giurato che avrei pagato con la mia vita, oh no





Oh amore mio

Oh amore mio

Risparmia il mio sangue

Belladonna, non mi porterai via?

E potrei trattenere il respiro per un altro giorno

Ma era tutto, era tutto, per il trono

Eravamo circondati e la fine era vicina

All’improvviso, arrivò un ranger, apparve un salvatore

Riuscì a salvarci ma il diavolo era qui, oh no

Oh amore mio

Belladonna, non mi porterai via?

E potrei trattenere il respiro per un altro giorno

Ma era tutto, era tutto, per il trono

