The Vamps – Chemicals: ascolta la nuova canzone (con testo e traduzione)

Chemicals è il secondo singolo estratto da Cherry Blossom, quinto album in studio dei Vamps, out il successivo 16 ottobre. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, disponibile dal 10 settembre 2020.

Dopo Married In Vegas, il gruppo pop rock britannico ha reso disponibile questa interessante canzone (autori: Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball, Tristan Evans, Peter Rycroft & Tom Mann), secondo tassello della quarta era discografica che sarà composta da un totale di undici tracce.

Prodotto da Peter John Rees Rycroft, aka Lostboy, il brano racconta il cosiddetto colpo di fulmine, con il protagonista che nota una ragazza che gli fa letteralmente perdere la testa.

Testo e traduzione di Chemicals dei The Vamps

[1a Strofa]

Swimming in a pool of people

The only one I see is you

All these bodies dancing, but it’s

Like we’re standing in an empty room

We got the love in our blood now, yeah

Feels like we’re coming up now, yeah

Drowning in a pool of people

Now all I ever see is you

Nuotare in una piscina di persone

L’unica che vedo sei tu

Tutti questi corpi ballano, ma è

Come se fossimo in una stanza vuota

Abbiamo l’amore nel sangue ora, sì

Sembra che ci stiamo avvicinando adesso, sì

Annegando in una pozza di persone

Ora tutto ciò che vedo sei tu

[Pre-Ritornello]

You pull me back like nobody, nobody could

I try but I can’t fight the feeling

Feels like dreaming

Mi fai rinsavire come nessuno, nessuno potrebbe

Ci provo ma non riesco ad oppormi a questa sensazione

Sembra di sognare

[Ritornello]

So give me that summertime

Sweet like caramel

The way that you get me high

Is something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Quindi dammi quell’estate

Dolce come il caramello

Il modo in cui mi fai andare su di giri

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh





[2a Strofa]

Bungee jumping out a jet plane

Adrenaline state of mind

Superpowers, I’m all Bruce Wayne

It’s a feeling that I kinda like

Yeah, the way you got me free-falling

Make me wanna cash a cheque all in

Every time I got you with me

I’m feeling like I lose my mind

Bungee jumping da un jet

Stato mentale adrenalinico

Superpoteri, sono tutto Bruce Wayne

È una sensazione che mi piace

Sì, il modo in cui mi hai fatto andare in caduta libera

Fammi venir voglia di incassare un assegno tutto in

Ogni volta che ti porto con me

Sento di perdere la testa

[Pre-Ritornello]

You pull me back like nobody, nobody could

I try but I can’t fight the feeling

Feels like dreaming

Mi fai rinsavire come nessuno, nessuno potrebbe

Ci provo ma non riesco ad oppormi a questa sensazione

Sembra di sognare

[Ritornello]

So give me that summertime

Sweet like caramel

The way that you get me high

Is something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Quindi dammi quell’estate

Dolce come il caramello

Il modo in cui mi fai andare su di giri

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh





[Ponte]

You pull me back like nobody, nobody could

I tried but I can’t fight the feeling

Feels like dreaming

I can’t fight the feeling

Feels like dreaming

Mi fai rinsavire come nessuno, nessuno potrebbe

Ci ho provato ma non riesco a contrastare questa sensazione

Sembra di sognare

Non riesco ad oppormi a questa sensazione

Sembra di sognare

[Ritornello]

So give me that summertime

Sweet like caramel

The way that you get me high

Is something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Something like, something like chemicals

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Quindi dammi quell’estate

Dolce come il caramello

Il modo in cui mi fai andare su di giri

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

È qualcosa di, qualcosa di chimico

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

[Post-Ritornello]

Is something like, something like chemicals

È qualcosa di simile, qualcosa di simile alla chimica