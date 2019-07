Eris Gacha & I Desideri – Delincuente: video ufficiale e testo del nuovo brano

Il rapper Eris Gacha e Giuliano & Salvatore Iadicicco, meglio conosciuti come I Desideri, hanno unito le forze nel nuovo singolo Delincuente. Leggi il testo della canzone.

Eris è un giovane artista napoletano che con pezzi “P’te”, “Parlm” e “Stanott” (prodotta da Niko Beatz) ha raggiunto interessanti risultati. Ora ci riprova con questa interessante e contagiosa canzone, che al momento in cui scrivo è possibile ascoltare solo attraverso il video ufficiale diretto da Vima Film. Per vederlo direttamente su Youtube cliccate sull’immagine.

Delincuente testo Eris Gacha e I Desideri

Desideri

Eris Gacha

Ma tu ossai ca si fai ammore cu’mme poi te ne vaj

c’appiccicamm semp

w osann tutt quant vaj pazz p me

faciss tutt cos ossaj p me verè

si a nott parlamm ma po se fann e tre

si nun m’arritir m pienz cu te

ricev t chiam e t’aggia mai chiammat

stai cu’mme allora e già c pens a l’avtr

stasera u film tu me l’hai giurat

ma senz’e me comm pass a nuttat ye ye.

Duj cor separat chest estat è divers

duj cor alluntanat ca mo s so pers

pe n’ammore che è cagnat e mo nun è o stess

e mo statt n’ziem a me staser.





Oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e statt n’ziem a me staser

oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e vien n’ziem a me staser.

Porti i suoi a un delinquente, delinquente, nennè

lo sai si m ne vag t fai mal

perché so delinquente eheh

senza te non so niente

non pensà a questa gente eheh

che di me non cià niente

sei tu la mia musa

è lui che ti ha illusa

truov nu mod e scarp chist invern

pecché n’ziem a me tu addivent chiù bell nennè

Duj cor separat chest estat è divers

duj cor alluntanat ca mo s so pers

pe n’ammore che è cagnat e mo nun è o stess

e mo statt n’ziem a me staser.

Oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e statt n’ziem a me staser

oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e vien n’ziem a me staser.





Duj cor separat chest estat è divers

duj cor alluntanat ca mo s so pers

pe n’ammore che è cagnat e mo nun è o stess (mo nun è o stess)

e mo statt n’ziem a me staser.

Oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e statt n’ziem a me staser

oh eh eh eh oh eh eh eh oh eh

e vien n’ziem a me staser.