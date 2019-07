Mozzik ft. Unikkatil – Shqiptar: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo di Shqiptar, nuovo singolo del cantautore e rapper albanese Mozzik con la collaborazione del connazionale collega e produttore Viktor Palokaj, in arte Unikkatil. Scritto dagli interpreti e prodotto da Miksu & Macloud, il brano è disponibile solo su Youtube dal 21 luglio 2019.

Al momento in cui scrivo, l’unico modo per ascoltare l’interessante canzone, il cui titolo dovrebbe significare “Albanese”, è attraverso il lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

Shqiptar testo Mozzik

Shqiptarr

N4 ant e botes jom kon po ska si veni jem se jom

Shqiptarr

Kudush n’bote Shko folet Shqipja veq bertit a ka

Shqiptarrr

Pi qaj rusi, nuk ka sushi, ha pasul se jam

Shqiptarrrr





Mozzik

Ska mat mire kur o puna te nderi

ska ma teger me na prek te teli

E din edhe merkeli

qe nrrug e kena na tenderin

qe tkallxon edhe rrebeli

Nij tu bertit shqiptart prej qoshit nqosh

nonen ta qifsha ty qe mbon nervoz

Ose pritni se noshta mir sem keni ni

Nonen ta qi mem pren nKosove e nShqipni

kjo melodi shkon per trima e per fmi

per gurbetqar qe shkun nevrop si tri

e per haverat nburg i pres nliri

qe ran rrugve tbotes deri nceki

UNIKKI E Mozziki, thone u kthy 2paci biggie

Hala hekri te jastiki, hala paret te llastiki

Shum normal ju vina sikur ethe

Nuk ju kem havera veq ju kena pak vesvese.. Aight

Wir sind stolz wir sin Albaner

Mache Geld un schicken zu MAMA

Wiel probleme auf dem Weg

Ich hab alles alles Uberlebst

Kriminalitet Was Geht?

Wie fahren Heute S coupe

Polizei Unterwegs mit BMW oder Vw

Amo snalna se jom

Shqiptarr

N4 ant e botes jom kon po ska si veni jem se jom

Shqiptarr

Kudush n’bote Shko folet Shqipja veq bertit a ka

Shqiptarrr

Pi qaj rusi, nuk ka sushi, ha pasul se jam

Shqiptarrrr





Tu shetite neper rruge

Sikur tren neper prruge

sot ketu neser aty

Si dreqi me tu fluge

Puna lluge

Spo nihna rahat bash kurrku

u shkru mos mu rahatu si mu denu

Se kahdo qe po shkojna

Qato ma tzezat, ma tveshtirat na pi sfidojna

Kurre spi dorzojna

Qellimet qe i synojna

se jena tnjejte

ala nuk lujna lojna

Cado na kana

na ngajna edhe e hajna pa tute

Sikur kombajna tu kpute

Deri ta kapim at frute

e mandena nisim m’u zbute

Merre me tmire

Du me u kthy te shpija

SE e di qe dada vere

Apet ka me qite Flija

Kshtu qe bire do raki

Kujdes me Allti

Thitti Rhutat n’sofer

Le ta kallin Cifteli

Caty pak ma nalt

Pushon trupi i gjyshit tem

Mka marr malli per ket sen

Sa mire me kone ndhe tem Dost