Eros Ramazzotti: dove abita? In un bellissimo palazzo d’epoca | Che spettacolo

Eros Ramazzotti è un cantante italiano molto amato anche all’estero. Ma avete mai visto la sua casa? Vi lascerà senza fiato

Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani di maggior successo nel panorama della musica italiana, conosciuto a livello internazionale.

Nato a Roma sotto il nome di Eros Luciano Walter Ramazzotti a Roma nel 1963, il cantante prende la passione per la musica da suo padre Rodolfo, operaio edile, musicista e cantante amatoriale, iniziando a interessarsi prima allo studio del pianoforte e poi della chitarra grazie all’aiuto di alcuni suoi amici del quartiere.

Eros Ramazzotti: la casa di Milano

Dopo le scuole medie tenta di entrare nel Conservatorio di Roma con scarso successo e dopo tre anni passati studiando ragioneria abbandonando gli studi e cominciando ad avere un carattere chiuso nei confronti degli altri preferendo la compagnia del suo cane Billy.

A seguito della tragica morte di un suo amico di scuola, Ivano, avvenuto per un’incidente stradale a seguito di assunzione di eroina, Eros comincia a lavorare seriamente sulla sua musica per non cadere anche lui nel tunnel.

Nel 1981 partecipa al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro. Nonostante la vittoria vada a Fiordaliso e Zucchero, il cantante viene notato e nel 1982 partecipa ad Un disco per l’estate.

A febbraio del 1984 partecipa al Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte con il brano Terra Promessa, vincendo la manifestazione. Nel 1985 torna in gara alla kermesse nella sezione Big con Una storia importante, piazzandosi al sesto posto della classifica generale ma primo nelle vendite dei brani in gara in quell’edizione.

L’anno seguente torna sul palco del Teatro Ariston con Adesso tu, trionfando come avviene anche per il Festivalbar.

Grazie ai successi nazionali duetta con Patsy Kensit nel brano La luce buona delle stelle e riesce a insediarsi nel panorama musicale internazionale ottenendo ottimi risultati.

Nel 1993 viene diretto dal regista Spike Lee nel videoclip del brano Cose della vita.

Nel 1995 conosce a Milano la sua ex moglie Michelle Hunziker dal quale ha una figlia Aurora.

Dopo essersi separato dalla conduttrice, nel 2009 si fidanza con Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli Raffaella Maria e Tullio. I due si separano nel 2019 dopo essersi sposati nel 2014.

Gli spazi preferiti di Eros

Eros Ramazzotti, con 40 anni di carriera e 60milioni di dischi venduti si può permettere di vivere in un’appartamento di lusso.

L’uomo vive a Milano, insieme al suo gatto Elvis, nei pressi della fermata della metro rossa meneghini Conciliazione all’interno di un bellissimo palazzo d’epoca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

La sua casa è caratterizzata da un parquet di legno e nel soggiorno domina un divano rosso fuoco. Le pareti sono bianche con molti quadri che ravvivano l’ambiente.

All’interno della casa c’è anche una sala di registrazione dove il cantante può esprimere tutto il suo estro artistico.