Ally Brooke – Low Key ft. Tyga: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 31 gennaio 2019, Low Key è il primo singolo solista della giovane cantante statunitense Ally Brooke, complessivamente il quarto in carriera lontana dalle Fifth Harmony dopo “Perfect” (con Topic) e “Vámonos” (con Kris Kross Amsterdam e Messiah) usciti nel 2018 e “Look at Us Now” dei Lost Kings pubblicato l’anno precedente. Qui invece è lei ad avere un ospite, vale a dire il rapper californiano Tyga. Tra fine marzo e inizio aprile, sono disponibili anche i remix dei Play N Skillz ed MK, entrambi senza il rap di Tyga.

La cantate texana fa il suo esordio con questo simpatico, orecchiabile e coinvolgente brano dance-pop, con influenze latine e un ritornello che vien voglia di canticchiare.

Nella nuova canzone, Ally nota che un ragazzo la guarda perché vorrebbe conoscerla; nel frattempo Tyga attira una ragazza con i gioielli…

Il brano è accompagnato da un filmato, dove la seducente cantante dimostra abilità anche da ballerina. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Ally Brooke – Low Key traduzione

Oh si

Senza dare nell’occhio (o “di basso profilo”), senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Sì, so che hai delle cose che potresti mostrarmi

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Vedo che stai guardando il mio corpo con molta attenzione

Ma ci sono molte cose su di me che non vedi

Sai che potremmo fare una cosa veloce o andarci piano

Potremmo volare fino ad Ibiza e divertirci

Tutti i tuoi amici ti stanno cercando

Non sanno dove sei

Perché sei uscito con me di nascosto

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Sì, so che hai delle cose che potresti mostrarmi

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Dimentichiamo i nostri telefoni fino a domattina (domattina)

Possiamo postare, nessuno può vedere la nostra storia (Oh no)

Posso portarti in posti in cui non sei stato prima

Quindi, il resto credo che tu lo sappia…

Tutti i tuoi amici ti stanno cercando

Non sanno dove sei

Perché sei uscito con me di nascosto (Shh, ah)

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi (conoscermi)

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi (Ah, ah)

Sì, so che hai delle cose che potresti mostrarmi (oh oh)

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la

La, la-la, la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la (Shh)

[Tyga]

(Si)

Ti vedo mentre guardi, stai cercando di sedurmi, senza dare nell’occhio, yeah (senza dare nell’occhio)

Ti ho messo questo ghiaccio1 sul collo e facendo congelare il tuo corpo, sì (Ha)

Sono famoso per la mia generosità (Sì)

Faccio soldi, poi li spendo (Sì)

Inventa una nuova corrente, poi la reinvento

Le baguette2 nel tuo polso ora, non puoi fare la timida (Woo)

Portarti nel Nuovo Messico, non è un affare per nessuno (Sì)

Passami la palla, Ally3, schiaccerò e vincerò (Slam)

Non sto cercando amore, ma è passato un minuto (oh, oh)

Servitemela su un piatto d’argento, verrò a prenderlo

Ti piace, mi piace, è eccitante (Woo)





Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi (conoscermi) (Ah, ah)

Sì, so che hai delle cose che potresti mostrarmi (Sì, sì)

Senza dare nell’occhio, senza dare nell’occhio, dovresti cercare di conoscermi (conoscermi veramente)

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la

La, la-la, la-la-la (Ooh)

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la

1 intende una collana di diamanti

2 diamanti taglio baguette, le sta regalando un bracciale di diamanti

3 doppio con il nome della cantante e l’alley-oop, giocata estremamente spettacolare della pallacanestro, in cui un giocatore passa la palla in alto, in prossimità del canestro, ad un compagno di squadra che salta e poi schiaccia la palla.

Testo Low Key

Oh, yeah

Low key, low key, you should really get to know me

Low key, low key, you should really get to know me

Yeah, I know you got some things that you could show me

Low key, low key, you should really get to know me

I see you looking at my body very closely

But there’s a lot of things about me that you don’t see

You know we could take it fast or take it slowly

We could fly out to Ibiza and get cozy

All your friends are looking for you

They don’t know where you’re at

‘Cause you left with me and slipped out the back

Low key, low key, you should really get to know me

Low key, low key, you should really get to know me

Yeah, I know you got some things that you could show me

Low key, low key, you should really get to know me

Let’s forget about our phones until the morning (‘Til the morning)

We can post up, no one gets to see our story (Oh no)

I can take you places you ain’t been before me

Then, the rest I guess is self-explanatory





All your friends are looking for you

They don’t know where you’re at

‘Cause you left with me and slipped out the back (Shh, ah)

Low key, low key, you should really get to know me (Get to know me)

Low key, low key, you should really get to know me (Ah, ah)

Yeah, I know you got some things that you could show me (Oh oh)

Low key, low key, you should really get to know me

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la

La, la-la, la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la (Shh)

[Tyga]

(Yeah)

I see you watchin’, you been plottin’ on me, low key, yeah (Low key)

I put this ice up on your neck and freeze your body, yeah (Ha)

I’ve been known to be givin’ (Yeah)

Get it, then I spend it (Yeah)

Invent a new wave, then I re-invent it

Baguettes on your wrist now, can’t be actin’ timid (Woo)

Take you to New Mexico, ain’t nobody business (Yeah)

Throw me that, Ally, I’ma dunk and win it (Slam)

I ain’t looking for love, but it’s been a minute (Oh, oh)

Serve it to me on a plate, I’ma come and get it

You love it, I like it, it’s litty (Woo)

Low key, low key, you should really get to know me

Low key, low key, you should really get to know me (Know me)

Yeah, I know you got some things that you could show me (Yeah, yeah)

Low key, low key, (Hey) you should really get to know me (Really get to know me)

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la

La, la-la, la-la-la (Ooh)

La-la-la-la-la

La, la-la, la-la-la

La-la-la-la





