Amici: ex allievo del talent diventa attore: di chi si tratta | Non ci crederai mai

Tanti i talenti usciti dalla famosa scuola di Amici di Maria De Filippi che purtroppo non hanno trovato fortuna fuori dal talent. Uno di loro però oggi lo ritroveremo in veste di attore in una nota fiction italiana.

Maria, quando può, dà sempre una mano ai talenti che vengono fuori da Amici. Un po’ diventa mamma chioccia. Basti pensare a quanto vicina è stata a quelli che purtroppo non hanno avuto la fortuna di trovare il successo fuori dalla scuola.

Di recente abbiamo ritrovato in Tv un volto noto del talent Show, Dennis Fantina. Il cantante vinse la prima edizione del talent quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Oggi però ritroveremo un altro talento in televisione ma non in un programma, bensì in una fiction.

Amici, un ex talent nell’amata fiction Rai

Qualcuno nel rivederlo in TV nei panni del personaggio che interpreterà scuramente si ricorderà di lui ad Amici. L’ex talento non è stato a lungo nella scuola ma la sua breve esperienza gli ha permesso di coltivare la passione per la recitazione e trovare anche un posticino in una fiction Rai di grandissimo successo, Il Paradiso delle signore.

Una grande soddisfazione per Maria che sicuramente non ama pensare che i ragazzi che escono dalla sua scuola non trovino facilmente lavoro in ambito artistico.

Il talento di cui stiamo parlando è Emanuel Caserio che vestirà i panni di Salvatore Amato.

Emanuel a Il Paradiso delle Signore

Nella fiction, Emanuel – alias Salvatore – è un ragazzo che viene dal sud e prova a trovare la sua strada al nord, trasferendosi per l’appunto a Milano e iniziando a lavorare in un bar.

Emanuel è sempre stato molto riservato, ha concesso pochissime interviste. Il ruolo interpretato nella serie gli ha permesso di tornare in auge e farsi apprezzare dalla critica e dal grande pubblico ma nemmeno questo è riuscito a scioglierlo un po’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Caserio (@emanuelcaserio)



Sicuramente i riflettori puntati sul suo talento non possono che fargli piacere e la sua mamma artistica, Maria De Filippi potrà andare orgogliosa anche di lui.