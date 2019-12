Don Joe – Jingle Bell Trap (Versione 1) con Giuliano Palma & Enzo Dong feat. Boro Boro: audio e testo

La prima versione di Jingle Bell Trap del dj e produttore milanese Luigi Florio, in arte Don Joe, con voci di Giuliano Palma, Enzo Dong e Boro Boro.

Il testo e l’audio di questa personalissima versione di Jingle Bell Rock, nella quale viene utilizzato il ritornello di quel brano, affidato al cantautore milanese Giuliano Palma e due strofe inedite del rapper napoletano Vincenzo Mazzarella, aka Enzo Dong, e del 23enne piemontese Federico Orecchia, meglio conosciuto come Boro Boro, vale a dire due rapper in grande ascesa nel panorama italiano.

Don Joe ha realizzato ben due versioni del brano, entrambe con voce di Giuliano Palma nel ritornello. Le strofe della versione II, sono invece state affidate a Vago e Astol.

Dopo il successo di Cos’è l’amore ft. Franco126 e Ketama, l’artista ci regala queste due simpatiche produzioni, commentandole e lanciandole così: “Il Natale non è mai stato cosi Trap! Siamo tutti più bravi?…forse”.

Don Joe – Jingle Bell Trap (Version I) Testo — Giuliano Palma • Enzo Dong • Boro Boro

[G. Palma]

Giddy-up, jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell (jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell)

Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do-Don Joe





[G. Palma]

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun.

[Boro Boro]

E anche oggi mi sveglio, è tardi lunedì

Oggi fa freddo, mi compro un bel drip

Quando mi vedi, fra’, anche a Natale

Ti viene la faccia più verde del Grinch

Ho fatto tutto partendo da zero

Ora che ho, fra’, tutto sotto controllo

Tu guardati “Mamma Ho Perso l’Aereo”

Ma avvisa mamma che, fra’, ho preso il posto

Ora la zona mi chiama, nevica ancora per strada

Ora torno coi regali, prima non avevo nada, yeh

[Boro Boro]

Chica aspettami se faccio tardi, yeh

Ma son’ le quattro e siamo agli antipasti





[Enzo Dong & (Giuliano Palma)]

Enzo Dong

Mo’ viene Natale, io sono Natale Galletta

Enzo e De Sica, Natale nel ghetto

Natale in India, Natale a New York

Porta la Ferilli e pure Elisabetta

Siete la banda dei Babbi Natale

Fra’, in Mery per sempre io sono Natale

Fra’, fai conto che, fra’, tu batti me

Come Babbo Natale non esiste (Jingle bell, jingle bell)

Frate’ quando rappi hai la faccia da schiaffi

Come tutti gli anni, ti facciamo i pacchi

Rido sotto i baffi come Eddy Murphy

Yeh-eh-eh-eh-eh

Amore salta, sono Santa Claus

Il tuo tipo non è un rapper, è più un Santa Clown

[Palma]

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun





