La band musicale nata negli anni 70 non ha mai trovato il successo sperato, nonostante Gianni Boncompagni Renzo Arbore li abbiano fatti esibire nella loro trasmissione televisiva “Alto Gradimento” molte volte. La band nota come I Cugini di Campagna ha puntato sempre sul loro look stravagante, i costumi originali e coloratissimi. Oggi i Maneskin, davvero cercano di imitarli? Le accuse della band sono forti.

I Cugini di Campagna hanno provato in tutti i modi ad arrivare allo stesso successo dei Maneskin. Purtroppo, contrariamente alle loro aspettative, la loro fama si è fermata all’Italia.

Una delle canzoni che li ha resi più noti al pubblico, sia televisivo che radiofonico, è la famosissima “Anima mia“: con questo brano iniziano a farsi conoscere e partecipare a vari eventi musicali.

Un altro particolare che li ha resi iconici nel tempo è di certo il look stravagante. Infatti, ad ogni apparizione pubblica, la band esibiva abiti attillatissimi con colori davvero sgargianti e scarpe con zeppe simili a trampoli.

I Cugini di Campagna accusano i Maneskin di copiarli

Il successo della band I Cugini di Campagna non è mai decollato, nemmeno dopo l’addio di alcuni componenti come il cantante ed anche chitarrista Paul G. Manners sostituito da Paulin, e l’ingresso del cantante Marco Occhetti al posto di Manners.

Una lunga pausa ha messo la loro carriera in stand bye: solo nel 1997 il gruppo torna in pista con la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni chiamata “Anima mia“. La trasmissione ha un grande successo, e questo permette alla nota band di ritornare nella Hit Parade.

A distanza di tanti anni dalle loro apparizioni TV, oggi I Cugini di Campagna ritornano a far parlare di sé lanciando accuse pesanti nei confronti dei Maneskin, che oggi cavalcano l’onda più alta del successo.

I Maneskin davvero copiano I Cugini di Campagna?

I Maneskin, che in questo momento sono all’apice del successo mondiale, hanno avuto negli ultimi tempi una valanga di premi e riconoscimenti che in pochi artisti possono vantare.

Sono milioni i loro fan e non solo nel nostro paese, ma da tutto il mondo. Hanno anche partecipato all’apertura del mega concerto dei Rolling Stone a Las Vegas, riscuotendo un grande successo.

Anche loro, come I Cugini di Campagna, si distinguono anche per il loro abbigliamento, sempre stravagante e particolare: nell’ultimo periodo, però, I Cugini di Campagna hanno accusato i 4 vincitori dell’Eurovision di emulare il loro stile. In alcune occasione, infatti, gli outfit si somigliano notevolmente.

Ma sicuramente i Maneskin sono più estremi e sfrontati dei Cugini, provocando in modo estremo con il loro look e lanciando dei messaggi talvolta anche di tolleranza verso l’amore omosessuale, cosa lontana dal mood dei Cugini che hanno vissuto in un’altra epoca la loro ascesa al successo.