Cosmo Sheldrake – Birthday Suit: audio, testo e traduzione

Birthday Suit è un contagioso singolo di Cosmo Sheldrake estratto dall’album d’esordio The Much Much How How and I, pubblicato il 6 aprile 2018 e ripubblicato il 5 aprile 2019 nella versione deluxe contenente le strumentali delle 14 tracks.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della breve canzone sull’essere nudi, scritta di suo pugno e prodotta con la collaborazione di Matthew Herbert.

Cosmo Sheldrake è un musicista, compositore, polistrumentista e produttore nato a Hampstead, area ricca e benestante di Londra, il 16 dicembre 1989. Figlio del parapsicologo Rupert Sheldrake e dell’insegnante di canto Jill Purce, egli è in grado di suonare circa 30 strumenti. Ha pubblicato il suo primo singolo “The Moss” nel 2014, seguito dall’EP “Pelicans We” nel 2015. La sua musica è caratterizzata da un’ampia varietà di suoni.

Cosmo Sheldrake – Birthday Suit testo e traduzione

[Verse]

Weighed down by morning

In my birthday suit

Lift up the evening

Just for a while

Backwards, upside down and inside out

So hold on or we’ll all fall down

Oh, heave the oceans do

Won’t you?

[Outro]

I’ll keep my ears on

I’ll keep my eyes open

I’ll keep my legs in sight

And wait till we all fall down









Appesantito di mattina

Nel mio vestito per il compleanno (intende “come mamma mi ha fatto”)

Tiro la serata

Solo per un po

Al rovescio, da cima a fondo

Quindi resistete o tutti giù per terra

Oh, solleviamo gli oceani

Ok?

Terrò le orecchie aperte

Terrò gli occhi aperti

Terrò le gambe in vista

E aspetterò che saremo tutti giù per terra

