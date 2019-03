Coma Cose e il nuovo album Hype Aura: info e tracklist

Il 15 marzo 2019 esce per Asian Fake il debut album dei Coma_Cose che si intitola Hype Aura, in vendita nel classico CD, in vinile e download digitale, ma ovviamente il disco sarà anche ascoltabile in streaming nelle principali piattaforme.

Il duo indie pop-rap lombardo composto da Fausto Lama, all’anagrafe Fausto Zanardelli e California, al secolo Francesca Mesiano, sono pronti a debuttare con questo interessante e atteso progetto, la cui tracklist è formata da nove brani inediti scritti a quattro mani dai due artisti e prodotti dai Mamakass, ovvero i musicisti, produttori, arrangiatori e compositori Fabio “FabzTheDale” Dalè e Carlo “MidGuy” Frigerio.

L’album è stato anticipato dal singolo “Via Gola”, pubblicato il 25 gennaio 2019 e da Granata, disponibile dall’8 marzo 2019, giorno dal quale verrà anche trasmesso dalle amittenti radiofoniche nazionali.





Il titolo del disco è un gioco di parole che può essere tradotto in “Hai Paura”. La copertina è opera di Marco Locati.

Prima di concludere, volevo ricordare ai numerosi supporters del gruppo, dal 30 marzo, tre settimane dopo il rilascio del disco, partirà da Padova la tourneé. Qui i biglietti. Ecco le prime date.

HYPE AURA tour 2019 – Il calendario

30.03 Padova, Hall

01.04 Firenze, Tuscany Hall (ex-Obihall)

02.04 Milano, Alcatraz

05.04 Nonantola (Mo), Vox

07.04 Senigallia (An), Mamamia

08.04 Venaria Reale (TO), Teatro Della Concordia

12.04 Napoli, Casa Della Musica

13.04 Modugno (Ba), Demodè Club

15.04 Roma, Atlantico

Coma_Cose – Hype Aura tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Vinile – Download – Download su iTunes – Audio: presalva su Spotify

GRANATA MANCARSI BEACH BOYS DISTORTI VIA GOLA A LAMETTA S. SEBASTIANO MARIACHIDI SQUALI INTRO