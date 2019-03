Carlos Vives & Wisin – Si Me Das Tu Amor: video ufficiale, testo e traduzione

Si Me Das Tu Amor è il nuovo singolo di Carlos Vives e Wisin, rilasciato ovunque il 1° marzo 2019.

Si tratta di un’allegra, festosa e orecchiabile canzone, nella quale i due artisti cantano cosa sarebbero disposti a fare in cambio dell’amore della donna che amano e che effetto gli farebbero i suoi “saporiti” baci.

Il video ufficiale è veramente molto carino e sono sicuro che vedendolo, vi strapperà almeno un sorriso. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine.

Si Me Das Tu Amor Traduzione – Carlos Vives & Wisin

[Introduzione]

Non so se ti scriverò una canzone (una canzone)

O magari ti dedicherò una poesia

O ti inviterò a ballare il reggaeton

So che è stata dura, piccola

Voglio solo che mi baci

Riempire la tua vita di buone notizie, amore, amore (Carlos Vives)

Lasciati amare

[Ritornello]

Se mi dai il tuo amore

Posso digiunare nel deserto

Se mi dai il tuo amore

Mi mangerò il mondo intero

Se mi dai il tuo amore

Posso dormire in una caverna

Se mi dai il tuo amore (Sì)

Non mi mancherà l’aguapanela (Ascolta, piccola)

[Post-Ritornello]

Voglio solo che a pranzo (Oh-oh)

Il menu sia fatto dei tuoi baci (baci)

E che tu mi dai a pranzo

I tuoi baci al burro

[Strofa 1]

Ok, un bacio alla vaniglia che mi mi faccia alzare dalla sedia (Oh-oh)

Splende sempre dalla faccia alle ginocchia (oh-oh)

Baci saporiti

Che accendono i motori (Oh-oh-oh)

E velocemente mi attaccano con movimenti micidiali (Oh-oh-oh-oh)

Bello, quando il tuo sudore mi schizza addosso tutto è giustificato (oh-uoh)

E il desiderio si moltiplica (Oh-oh)

Siamo radicali, tutto è lecito (oh-oh)

Preparati per quando la tigre ti mette all’angolo (oh-oh-oh-oh)

[Ritornello]

Se mi dai il tuo amore

Posso digiunare nel deserto

Se mi dai il tuo amore

Mi mangerò il mondo intero

Se mi dai il tuo amore

Posso dormire in una caverna

Se mi dai il tuo amore (Sì)

Non vorrò riso e fagioli

[Post-Ritornello]

Voglio solo che a pranzo (Oh-oh)

Il menu sia fatto dei tuoi baci (baci)

E che tu mi dai a pranzo

I tuoi baci al burro

[Ponte]

Sono fuso dall’amore

E so che il tuo cuore (Eh-eh)

Ha bisogno di un abbraccio, piccola (fidati di me)

Chiedimi cosa vuoi

Che faccio qualsiasi cosa

Per un bacio dalle tue labbra

[Strofa 2]

Bacio, per questo voglio che tu mi metta in prigione

Se me ne dai uno, non ne esco illeso

SOlo a pensarci divento birichino e teso

Bacio, per me sarebbe un enorme successo

Che per uno solo viaggio con l’espresso

Ma se non c’è niente tornerò domani

Ecco perché

[Ritornello]

Se mi dai il tuo amore

Posso digiunare nel deserto

Se mi dai il tuo amore

Mi mangerò il mondo intero

Se mi dai il tuo amore

Posso dormire in una caverna

Se mi dai il tuo amore (Sì)

Non mi mancherà l’aguapanela

[Post-Ritornello]

Voglio solo che a pranzo (Oh-oh)

Il menu sia fatto dei tuoi baci (baci)

E che tu mi dai a pranzo

I tuoi baci al burro





[Conclusione]

Non so se ti scriverò una canzone

O magari ti dedicherò una poesia

O se ti inviterò a ballare il reggaeton

So che è stato difficile, piccola

Voglio solo che tu ricordi questo

La mia vita è tua quando lo vuoi, amore, amore

Lasciati amare

Testo Si Me Das Tu Amor

[Intro]

No sé si te escriba una canción (Una canción)

O quizás te dedique un poema (Doble U)

O te invite a bailar reggaetón

Yo sé que ha sido duro, nena

Yo sólo quiero que me des un beso

Llenar tu vida de noticias buenas, amor, amor (Carlos Vives)

Sólo déjate querer

[Coro]

Si me das tu amor

Puedo ayunar en el desierto

Si me das tu amor

Voy a comerme el mundo entero

Si me das tu amor

Puedo dormir en una cueva

Si me das tu amor (Yeah)

Que no me falte aguapanela (Escucha, bebé)

[Post-Coro]

Sólo quiero en el almuerzo (Oh-oh)

Que el menú sea de tus beso’ (Beso’)

Y me des en la comida (Doble U)

Tus beso’ con mantequilla

[Verso 1]

Okey, un beso de vainilla que me pare de la silla (Oh-oh)

Siempre brilla de la cara a la rodilla (Oh-oh)

Besos de sabores

Y prende los motores (Oh-oh-oh)

Y rápido me ataca con movimientos aniquiladores (Oh-oh-oh-oh)

Rica, cuando tu sudor me salpica todo se justifica (Oh-uoh)

Y el deseo se multiplica (Oh-oh)

Seamos radicales, todo se vale (Oh-oh)

Prepárate para cuando el tigre te acorrale (Oh-oh-oh-oh)

[Coro]

Si me das tu amor

Puedo ayunar en el desierto

Si me das tu amor

Voy a comerme el mundo entero

Si me das tu amor

Puedo dormir en una cueva

Si me das tu amor

No quiero arroz con habichuela’

[Post-Coro]

Sólo quiero en el almuerzo (Oh-oh)

Que el menú sea de tus beso’ (Beso’)

Y me des en la comida (Doble U)

Tus beso’ con mantequilla

[Puente]

Derretido estoy de amor

Y sé que tu corazón (Eh-eh)

Necesita de un abrazo, bebé (Confía en mí)

Pídeme lo que tú quieras

Que yo hago lo que sea

Por un beso de tus labios

[Verso 2]

Beso, para eso yo quiero que me metas preso

Si me das alguno yo no salgo ileso

De sólo pensarlo me pongo travieso (Tarde o temprano, ¡duro!)

Y teso

Beso, para mí sería tremendo suceso

Que por uno solo yo viajo de expreso

Pero si no hay nada mañana regreso

Por eso

[Coro]

Si me das tu amor

Puedo ayunar en el desierto

Si me das tu amor

Voy a comerme el mundo entero

Si me das tu amor

Puedo dormir en una cueva

Si me das tu amor

Que no me falte aguapanela

[Post-Coro]

Sólo quiero en el almuerzo (Oh-oh)

Que el menú sea de tus beso’ (Beso’)

Y me des en la comida (Doble U)

Tus beso’ con mantequilla

[Outro]

No sé si te escriba una canción

O quizás te dedique un poema

O te invite a bailar reggaetón

Yo sé que ha sido duro, nena

Yo sólo quiero que recuerdes esto

Mi vida es tuya cuando tú lo quieras, amor, amor

Sólo déjate querer





