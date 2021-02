La colonna sonora del film Netflix, “Tua per sempre”: la soundtrack e le altre canzoni che vengono riprodotte

In questo articolo segnalo la colonna sonora ufficiale (e non solo) di Tua Per Sempre (titolo originale “To All The Boys: Always and Forever“), film diretto da Michael Fimognari e sequel di P. S. Ti amo ancora (2020). Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo del 2017 Tua per sempre, Lara Jean scritto da Jenny Han. Le musiche originali sono state composte dall’americano Joe Wong, ma non è stato rilasciato alcun album che le contiene.

La soundtrack è composta da 16 tracce di artisti vari, parte delle quali incise appositamente per il film, ma nella colonna sonora sono presenti anche brani più datati. Cliccando sulle apposite voci, accedete alle varie sezioni, nello specifico alla tracklist, al brano utilizzato nel trailer, ai titoli di tutte le canzoni e in quale scena vengono riprodotte, e all’audio delle 16 tracce racchiuse nell’album, disponibile nelle piattaforme streaming e in download digitale dal 12 febbraio.

Tua per sempre tracklist (colonna sonora film Netflix 2021)

Beginning Middle End (Per il film Netflix “Tua per sempre”) – Leah Nobel Run For Your Money – The Greeting Committee Dream Girl – Anna Of The North Wannabe – Spice Girls On Fire Again (Per il film Netflix “Tua per sempre”) FLETCHER Eat Them Apples – Suzi Wu Beginning Middle End (Per il film Netflix “Tua per sempre”) – The Greeting Committee, Addison Sartino, Austin Fraser, Brandon Yangmi & Pierce Turcotte Won’t Let Go – Black Match If The World Ended Tonight (Per il film Netflix “Tua per sempre”) Jordan Suaste Until We Leave the Ground – Emmit Fenn 17 – The Greeting Committee Oh No (I Think I’m In Love) – Blossoms In My Head – Peter Manos Unsung Songs – Ages and Ages The Same – Ashe Beginning Middle End [Always and Forever Mix) (Per il film Netflix “Tua per sempre”] – Leah Nobel

I Love You Always Forever – BETTY WHO: celebre brano della cantante gallese Donna Lewis dal suo album di debutto, Now in a Minute (1996). Scritto da Lewis e prodotto da Lewis e Kevin Killen, è stato pubblicato negli Stati Uniti come primo singolo il 14 maggio 1996 e nel Regno Unito il 22 agosto 1996. Ispirato dal romanzo di HE Bates Love for Lydia, il ritornello del brano, è una citazione tratta dal libro. La cantante pop australiana Betty Who, ha pubblicato la sua versione della canzone il 3 giugno 2016, mentre i remix sono stati rilasciati il 29 luglio 2016.

I titoli di tutte le canzoni che si sentono nel film [In quali scene vengono riprodotte?]

In ordine di riproduzione

Gee – GIRLS’ GENERATION [Giro turistico di Covey a Seoul.]

Fancy – LANA CONDOR, JANEL PARRISH, ANNA CATHCART [Lara Jean, Kitty e Margot al karaoke.]

Wannabe – SPICE GIRLS [Lara Jean sogna ad occhi aperti la sua vita con Peter.]

Unsung Songs – AGES AND AGES [I Covey trovano il lucchetto dell’amore della loro madre.]

Q&A – CHERRY BULLET [I Covey tornano a casa.]

I Love You – LAURELINE [Lara Jean e Peter si riuniscono.]

Affection – LADY BRI

Wannabe – SANDFLOWER [Lara Jean ha il suo sogno ad occhi aperti al contrario.]

Me and My Mind – JAZZ MORLEY [Lara Jean è sconvolta dal rifiuto del college.]

All Right Now – DAVID DAS

You’re All I Need to Make It – JOHNSON, HAWKINS, TATUM & DURR [Lara Jean e Peter si incontrano alla tavola calda.]

Tutti Frutti – LITTLE RICHARD [Sul jukebox.]

Pretty Savage – BLACKPINK

I Like Me Better (Ryan Riback Remix) LAUV [Gli studenti arrivano a New York City]

Heartshaker – TOM SPEIGHT [Lara Jean e Peter escono di soppiatto dall’hotel.]

warm glow – HIPPO CAMPUS

Eat Them Apples – SUZI WU [Gli studenti visitano la città di New York.]

Never Change – ITG STUDIOS [Lara Jean e Chris passeggiano per Washington Square Park.]

17 – THE GREETING COMMITTEE [Lara Jean e Chris prendono la metropolitana. Vanno a una festa sul tetto del college]

Do Not Disturb – DAN CIPRIANO [Un uomo suona il sassofono in metropolitana.]

Beginning Middle End – THE GREETING COMMITTEE [I Greeting Committee si esibiscono a una festa sul tetto del college.]

Gold Star – THE GREETING COMMITTEE [I Greeting Committee si esibiscono a una festa sul tetto del college.]

Run For Your Money – THE GREETING COMMITTEE [I Greeting Committee si esibiscono a una festa sul tetto del college.]

Dream Girl – ANNA OF THE NORTH [Lara Jean va a prendere Peter per andare a giocare a bowling.]

Bambola – BETTA LEMME [Lara Jean e Peter al bowling.]

Don’t Speak – LUNE (Strumentale) [Lara Jean cucina.]

Highway – SUZI WU (Strumentale) [Lara Jean riceve una lettera di ammissione al college!]

One More Chance – CHARLIE FAYE & THE FAYETTES [Lara Jean e Peter parlano al ristorante.]

Don’t Look Back In Anger – OASIS [Lara Jean ascolta la musica nella sua stanza.]

Peaches – MILK & BONE, ALEX LUSTIG [Lara Jean e Chris scendono le scale.]

Feeling That – SIOUX SIOUX [Gli studenti si divertono e ballano al ballo di fine anno.]

If The World Ended Tonight – JORDAN SUASTE

In My Head – PETER MANOS [Lara Jean si siede da sola, poi balla un lento con Peter.]

The Same – ASHE [Lara Jean e Peter salgono le scale nella sua stanza. Lei gli fa un regalo.]

These Days – IOLITE [I Covey si sono preparati per il matrimonio.]

Second Fiddle – ANN HAGGIN [Peter incontra suo padre al ristorante.]

Real Love – ASHE [Inizia la cerimonia nuziale.]

I Will Take Care of You – WILLIAM BELL [Gli ospiti si divertono e socializzano al ricevimento di nozze.]

Dancing in the Moonlight – TOPLOADER [Gli ospiti si divertono e socializzano al ricevimento di nozze.]

Feeling Good – JOHN THE MARTYR [Gli ospiti si divertono e socializzano al ricevimento di nozze.]

Until We Leave the Ground – EMMIT FENN

Beginning Middle End (Always and Forever Mix) LEAH NOBEL [Peter suona questa canzone per Lara Jean e dice che è la loro canzone.]

Won’t Let Go – BLACK MATCH [Gli studenti si diplomano! Lara Jean prepara la sua stanza del dormitorio.]

Beginning Middle End – LEAH NOBEL [ Titoli di coda .]

.] On Fire Again – FLETCHER [ Titoli di coda .]

.] Oh No (I Think I’m In Love) BLOSSOMS [Titoli di coda.]

