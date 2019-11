Coldplay – Daddy: video ufficiale, audio, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato mercoledì 20 novembre 2019, Daddy è la terza bellissima traccia racchiusa nel primo CD del doppio album Everyday Life dei Coldplay, disponibile ovunque dal 22 novembre 2019. Si tratta del quarto anticipo dell’atteso progetto, l’ottavo di Chris Martin & soci.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Åsa Lucander, un bel filmato animato che vede protagonista un bambino, solo soletto su una barca a remi…

Il protagonista è un adolescente, perché il commovente e lento brano guidato dal pianoforte, è una sorta di lettera che un figlio scrive al padre, che a quanto sembra non vede quasi mai e del quale sente davvero profondamente la mancanza. Veramente toccante e strappalacrime la nuova canzone, scritta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Will Champion e prodotta da Bill Rahko, Daniel Green & Rik Simpson.

Coldplay – Daddy testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Daddy, are you out there?

Daddy, won’t you come and play?

Daddy, do you not care?

Is there nothing that you want to say?

[Pre-Chorus]

I know

You’re hurting, too

But I need you, I do

[Chorus]

Daddy, if you’re out there

Daddy, all I want to say

You’re so far away

Oh, you’re so far away

That’s okay

That’s okay

I’m okay

[Verse 2]

Daddy, are you out there?

Daddy, why’d you run away?

Daddy, are you okay?

Look Dad, we got the same hair

And Daddy, it’s my birthday

And all I want to say

[Chorus]

It’s just you’re so far away

Oh, you’re so far away

That’s okay

That’s okay

That’s okay





[Bridge]

You’re so far away

[Outro]

Won’t you come and won’t you stay?

Please stay

Oh, please stay

Won’t you come and won’t you stay?

One day

Just one day





Papà, sei là fuori?

Papà, perché non vieni a giocare?

Papà, non ti interessa?

Non c’è nulla che vuoi dire?

Lo so

Che stai soffrendo anche tu

Ma ho bisogno di te, davvero

Papà, se sei là fuori

Papà, voglio solo dire

Sei così lontano

Oh, sei così lontano

Ok

Tutto a posto

sto bene





Papà, sei là fuori?

Papà, perché sei scappato via?

Papà, stai bene?

Guarda papà, abbiamo gli stessi capelli

E papà, è il mio compleanno

E tutto ciò che voglio dire

È che sei così lontano

Oh, sei così lontano

Ok

Tutto a posto

Ok

Sei così lontano

Non verrai e non resterai?

Ti prego, resta

Oh, ti prego rimani

Non verrai e non resterai?

Un giorno

Solo un giorno

