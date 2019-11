Coldplay – Champion Of The World: audio, lyric video, testo e traduzione della nuova canzone

Disponibile dal 20 novembre 2019, Champion Of The World è la settima traccia racchiusa contenuta nel secondo CD del doppio album Everyday Life dei Coldplay, disponibile ovunque dal 22 novembre 2019. Si tratta del quinto anticipo dell’ottava era discografica della rock band londinese.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna la nuova bella e positiva canzone, scritta da Harcourt Whyte, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, Andy Monaghan, Scott Hutchison & Simon Lidell e prodotta da Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko.

In quest’altro bellissimo brano, rilasciato insieme a Daddy, Martin canta il non arrendersi mai in una vita ricca di ostacoli, perché i sogni possono diventare realtà, basta volerlo. Quando si cade, bisogna sempre rialzarsi più forti e convinti di prima, perché abbattersi e sentirsi sconfitti e rassegnati, non serve e non porterà mai a nulla.

Coldplay Champion Of The World testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I tried my best to be just like

The other boys in school

I tried my best to get it right

And died at every duel

This mountainside is suicide

This dream will never work

Still this sign upon my headstone, write

“A champion of the world”

[Verse 2]

Yeah, I tried my best to stay alight

Fly like a firework

I tried my best at taking flight

But my rocketship reversed

Oh, referee, don’t stop the fight

Everyone can see I’m hurt

But I’ll stand before conquistadors

‘Til I’m champion of the world





[Chorus]

(When I sail) And when I sail

I’m sailing west

(Know I might fail) Knowing I might fail

But, still I’m hoping for the best

(In my dreams) And in my dreams

Onto my chest

She’ll pin the colours and say

“I wandered the whole wide world but

Baby, you’re the best”

[Outro]

So I’m flying on my bicycle

Heading upwards from the Earth

I am jumping with no parachute

Out into the universe

I have E.T. on my bicycle

Because giving up won’t work

I am riding on my rocketship

And I’m champion of the world





Ho fatto del mio meglio per essere come

Gli altri ragazzi a scuola

Ho fatto del mio meglio per non sbagliare

E sono morto in ogni duello

Questo versante della montagna è un suicidio

Questo sogno non si realizzerà mai

Ancora questa firma sulla mia lapide, scrivi

“Un campione del mondo”





Sì, ho fatto del mio meglio per stare acceso

Volare come un fuoco d’artificio

Ho fatto del mio meglio per spiccare il volo

Ma la mia navicella spaziale si è ribaltata

Oh, arbitro, non fermare l’incontro

Tutti possono vedere che sono ferito

Ma starò in piedi davanti ai conquistatori

Finché non sarò campione del mondo

(Quando navigherò) E quando navigherò

Navigherò verso ovest

(So ​​che potrei fallire) sapendo che potrei fallire

Ma spero ancora per il meglio

(Nei miei sogni) E nei miei sogni

Sul mio petto

Lei attaccherà i colori e dirà

“Ho vagato per tutto il mondo ma

Baby, sei il migliore ”

Quindi sto volando sulla mia bicicletta

Innalzandomi dalla Terra

Salto senza paracadute

Nell’universo

C’è E.T. sulla mia bicicletta

Perché arrendersi non funzionerebbe

Sto guidando sulla mia navicella spaziale

E sono campione del mondo

Ascolta su: