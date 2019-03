Clean Bandit – Mama feat. Ellie Goulding: audio, video, testo, traduzione e remix

Mama è il nuovo nonché settimo singolo dei Clean Bandit estratto dal secondo album in studio What Is Love?, disponibile dallo scorso 30 novembre.

Questa produzione degli inglesi Mark Ralph, Grace Chatto & Jack Patterson, è stata scritta con la collaborazione di Caroline Ailin e Ellie Goulding, che è ovviamente anche la cantante di questa traccia, la quinta in scaletta nel disco, certificato Silver in UK, Oro negli USA e Platino in Canada.

In rotazione radiofonica nazionale dal 15 marzo 2019, il singolo è dall’8 marzo anche disponibile nel remix del dj e producer olandese Tiësto.

La canzone riguarda il punto di vista di un ragazzino-ragazzina che inizia a provare sensazioni di amore o lussuria, nuove sensazioni che inizialmente di fanno fatica a capire e che cambiano il rapporto con te stesso e con gli altri. L’adolescente inizia infatti a scoprire se stesso, il suo corpo, ma nella seconda strofa quel ragazzino è ormai un uomo e spiega di aver capito di cosa si trattava. Per vedere il video musicale diretto dai Clean Bandit stessi, cliccate sull’immagine.

Clean Bandit – Mama Traduzione

[Intro]

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Non so di cosa si tratti

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, lo faccio, lo faccio adesso

Vedo il mio corpo con occhi diversi, ay ay

Come se mi fossi svegliata in una vita diversa, ay ay

Mi sembra che quando cammino il mio cuore arde

Qualcuno mi passi dell’acqua perché sto bruciando

Perché quell’un po’ sta diventando troppo

Non c’è modo di spegnere questa sensazione

Credo di essere tutto ciò che non pensavo di essere

Dimmi, dimmi, ay ay

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Non so di cosa si tratti

Che faccio ora, faccio ora, faccio ora

Faccio con tutto questo?

Tutte queste nuove emozioni

Le ho lasciate uscire allo scoperto

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, che faccio adesso?

Non mi sono mai sentita meglio di così, mi sento così dolce, na na na

E ora mi conosco, conosco i miei punti g, na na na

Non sapevo che avrei potuto fare questi pensieri, sì sì

Qualcuno mi passi dell’acqua perché sto bruciando

Che calore!

Perché quell’un po’ sta diventando troppo

Non c’è modo di spegnere questa sensazione

Credo di essere tutto ciò che non pensavo di essere

Dimmi, dimmi, ay ay

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Non so di cosa si tratti

Che faccio ora, faccio ora, faccio ora

Faccio con tutto questo?

Tutte queste nuove emozioni

Le ho lasciate uscire allo scoperto

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, che faccio adesso?

Tutto quello che pensavo di sapere di me si è capovolto

Tutto sta cambiando, ma penso che non sia così male, ay ay





Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Non so di cosa si tratti

Che faccio ora, faccio ora, faccio ora

Faccio con tutto questo?

Tutte queste nuove emozioni

Le ho lasciate uscire allo scoperto

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, che faccio adesso?

Tutte queste nuove emozioni

Le ho lasciate uscire allo scoperto

Oh mamma, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, che faccio adesso?

Mama Testo – Clean Bandit feat. Ellie Goulding

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Don’t know what this is

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, I do, I do now

I see my body in a different light, ay ay ay

As if I woke up in a different life, ay ay ay

Feels like I’m walking with my heart on fire

Somebody pass me the water ’cause I’m burning

‘Cause a little bit’s turning into a lot

There’s no way I’ll be turning the feeling off

Guess I’m everything that I thought I was not

Tell me, tell me, ay ay ay

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Don’t know what this is

What do I do now, do now, do now

Do with all of this?

All of these new emotions

I let them out in the open

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, what do I do now?

I’ve never felt so good, I feel so soft, na na na

And now I know myself, I know my spots, na na na

I didn’t know that I could have these thoughts, yeah yeah

Somebody pass me the water ’cause I’m burnin’

¡Qué calor!

‘Cause a little bit’s turning into a lot

There’s no way I’ll be turning the feeling off

Guess I’m everything that I thought I was not

Tell me, tell me, ay ay ay

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Don’t know what this is

What do I do now, do now, do now

Do with all of this?

All of these new emotions

I let them out in the open

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, what do I do now?

Everything I thought I knew about me’s upside down

Everything is changing, but I think I love it now, ay ay ay

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Don’t know what this is

What do I do now, do now, do now

Do with all of this?

All of these new emotions

I let them out in the open

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, what do I do now?

All of these new emotions

I let them out in the open

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la

Oh, what do I do now?





