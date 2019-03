Lele Pons & Fuego – Bloqueo: video ufficiale, testo e traduzione

Bloqueo è il nuovo singolo della cantante venezuelana naturalizzata statunitense Eleonora Pons Maronese, aka Lele Pons, con la collaborazione del cantautore statunitense Miguel Ángel Durán Jr., meglio conosciuto come Fuego.

Nella nuova orecchiabile canzone, Eleonora, che oltre a fare la cantante è anche youtuber, attrice e blogger, ci racconta la sua love story “insieme a Fuego”, fatta di amore e odio, quindi i due si prendono e si lasciano, si bloccano e si sbloccano sui social network, cosa che del resto è veramente molto semplice e immediata da fare. Se così non facessero, probabilmente la loro relazione non andrebbe avanti perché è proprio questo il fattore che li fa stare insieme, che li attrae, che li affascina.

Nel video musicale che accompagna il brano, i due sono i protagonisti di un’unica sequenza di divertenti scenette. Per vedere il filmato diretto da Rudy Mancuso, cliccate sull’immagine.

Lele Pons – Bloqueo Traduzione

[Lele Pons]

A volte sai come farmi innamorare

E non voglio andarmene da te

A volte sai come fastidirmi

E ti vorrei mandare per strada

Senza litigi, la nostra storia non cammina

E il problema è il litigio ci affascina

[Lele Pons]

Il nostro è amor con odio

Ti amo ma anche ti odio

Mi fai morir di rabbia

Ma mi curi con la lingua

Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

Ti-Ti-Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

[Fuego]

(Sì, sì)

Ti blocco e mi blocchi anche tu (Sì)

Baby, sai che in ogni caso ti amo

Il fatto è che ogni volta che litighiamo mi eccito (Eeh)

E mi vien voglia di baciarti ovunque, si

[Fuego & Lele Pons]

Quindi ti amo così come sei

Anche se a volte litighiamo, ti amo

Ti voglio accanto a me (Si-si)

Quindi ti amo per quello come sei (Eh, oh)

Anche se a volte litighiamo, ti amo

Ti voglio al mio fianco, sì

[Lele Pons]

Il nostro è amore e odio

Ti amo ma anche ti odio

Mi fai morir di rabbia

Ma mi curi con la lingua

Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

Ti-Ti-Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

[Lele Pons]

Tira e molla

Andarsene e tornare

Farlo con rancore è più divino (Più divino)

Tira e molla

Andarsene e tornare

Farlo con rancore è più divino

[Lele Pons]

Il nostro è amor con odio

Ti amo ma anche ti odio

Mi fai morir di rabbia

Ma mi curi con la lingua





[Lele Pons & Fuego]

Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

Ti-Ti-Ti blocco, ti sblocco

Ti blocco, ti sblocco

[Lele Pons]

A volte sai come farmi innamorare

E non voglio andarmene da te

A volte sai come fastidirmi

E ti vorrei mandare per strada

Senza litigi, la nostra storia non cammina

E il problema è il litigio ci affascina

Bloqueo Testo

[Lele Pons]

Aveces sabes cómo enamorarme

Y de ti no me quiero despegar

Aveces sabes cómo molestarme

Y pa’ la calle te quiero mandar

Sin Peleas, esto no camina

Y el problema es que nos fascina

[Lele Pons]

Lo nuestro es amor con odio

Te amo y también te odio

Me matas de rabia

Pero me curas con labia

Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

Te-Te-Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

[Fuego]

(Yeah, yeah)

Yo te bloqueo y tú también me bloqueas (Yeah)

Baby, tú sabe’ que te quiero como sea

Lo que pasa es que me prende cada vez que me peleas (Eeh)

Y me dan ganas de besarte donde sea, yeh

[Fuego & Lele Pons]

Así, yo te quiero así (Así, así, ye-yeah)

Aunque a veces peleamos, te amo

Yo te quiero junto a mí (Ye-yeah)

Así, yo te quiero así (Eh, oh)

Aunque a veces peleamos, te amo

Yo te quiero junto a mí, yeah

[Lele Pons]

Lo nuestro es amor con odio

Te amo y también te odio

Me matas de rabia

Pero me curas con labia

Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

Te-Te-Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

[Lele Pons]

Vamo’ y venimos

Entramo’ y salimos

Hacerlo con rencor es más divino (Más divino)

Vamo’ y venimos

Entramo’ y salimos

Hacerlo con rencor es más divino

[Lele Pons]

Lo nuestro es amor con odio

Te amo y también te odio

Me matas de rabia

Pero me curas con labia

[Lele Pons & Fuego]

Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

Te-Te-Te bloqueo, te desbloqueo

Te bloqueo, te desbloqueo

[Lele Pons]

A veces sabes cómo enamorarme

Y de ti no me quiero despegar

A veces sabes cómo molestarme

Y pa’ la calle te quiero mandar

Es sin pelear, esto no camina

Y el problema es que nos fascina





