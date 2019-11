Clavdio – Disneyland Paris: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato mercoledì 6 novembre 2019 via Bomba Dischi, Disneyland Paris è un singolo del cantautore e musicista romano Claudio Rossetti, meglio conosciuto come CLAVDIO, on air dal successivo 8 agosto. Il testo e l’audio di questa interessante nuova canzone, scritta e prodotta dallo stesso Claudio.

Il significato di Disneyland Paris

Con la sua profonda voce, il cantante racconta le lotte interne che ci bloccano, le cose che ci tengono lontani, la distanza fra due persone “ma alle volte basta un gesto spontaneo fatto senza pensare per spazzarle via. Fare qualcosa invece di pensare, essere in contatto con le proprie emozioni e vedere che succede nel bene e nel male, abbracciare l’altro ma anche abbracciare se stessi” ha spiegato l’artista classe 1985, reduce da un anno da incorniciare durante il quale si è ritagliato il suo spazio anche sulle radio, ottenendo sempre più ascoltatori e amanti della sua musica, caratterizzata da testi magistralmente sospesi tra ironia e amarezza.

Clavdio Disneyland Paris testo

Download su: Amazon – iTunes

Con te lo sai mi sento come l’Aniene

tutti lo vedono, mai nessuno… si chiede da dove viene

il Tevere è biondo però non mi pare

ma ce lo chiami uguale

forse è davvero biondo

però è vestito verde militare

un nodo che non è stretto bene

un gatto che non si avvicina mai

a volte sembra non stiamo insieme

che siamo l’acqua e l’olio

ci manca il sale sai

io e te sembriamo l’acqua e l’olio

non ci mischiamo mai.





Tu abbracciami

come fossi in pericolo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris

tu abbracciami

come se fosse l’ultimo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris.

A volte tracci un confine netto

io sono il Sudan e tu l’Egitto

che hanno un confine ad angolo retto

l’ho visto ieri sul mappamondo

questo confine non posso passarlo

e forse questo motivo mi spinge

a fare visita a un altro paese

tanto c’è pure su Marte la sfinge

io e te due rette parallele

non ci incontriamo mai.

Tu abbracciami

come fossi in pericolo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris

tu abbracciami

come se fosse l’ultimo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris.





Tu abbracciami

come fossi in pericolo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris

tu abbracciami

come se fosse l’ultimo

sorridimi

come se fossimo a Disneyland Paris.





Ascolta su: