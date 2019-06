Carmen Pierri vince The Voice Of Italy 2019 e “Verso il mare” è la nuova canzone: audio, video dell’esibizione e testo

E’ stata la canzone inedita “Verso il mare” a trascinare verso la vittoria a The Voice Of Italy 2019 la giovanissima e talentuosa salernitana Carmen Pierri. Leggi il testo (scritto da Mirko Bruno, Luciano Quartucci e Giulia Maria) e ascolta il brano. Il video dell’esibizione in finale sulle note di questo singolo prodotto da Niccolò Fragile, disponibile ovunque dal 4 giugno 2019.

Tuttavia per motivi legali che proibiscono ai minorenni di esibirsi in televisione dopo la mezzanotte, la Pierri assiste al suo trionfo da una camera d’albergo, con il coach D’Alessio che si reca a ritirare il premio al posto suo. La curiosità è che Gigi non dova nemmeno essere coach in quanto nel progetto di partenza, doveva esserci il discusso rapper Sfera Ebbasta, che si è preferito rimpiazzare con l’artista partenopeo per via dei presunti messaggi diseducativi delle sue canzoni.

A contendersi il primato nella finale, sono stati Diablo (team di Morgan), Miriam Ayaba (team di Elettra Lamborghini), Brenda Carolina Lawrence (team di Gué Pequeno) e la sedicenne Carmen (squadra di Gigi D’Alessio).

Già a 6 anni, Carmen prendeva parte a piccoli concorsi musicali di paese e a dodici anni iniziò a studiare canto e pianoforte. Ama la musica pop e soul, il suo mito è la compianta Amy Winehouse ma le piace parecchio anche Alicia Keys. Se non dovesse emergere nel mondo della musica, le piacerebbe fare il medico al fine di aiutare le persone.

Tu vuoi tutto e non dai niente, niente

Quando brucio tu sei assente, sempre

Io mi alzo e dico basta, basta

Tu mi implori e gridi aspetta, resta.





Ma non ti ascolto perché

Già sono sulla strada che va verso il mare

Solo una valigia sul sedile accanto a me

Sembra di sentire sabbia sul pedale

Scusa se… io non penso a te.

E la radio da il buongiorno, disco

lascio indietro un tramonto… e fischio

anche il cellulare è stanco… morto

non mi stressi ed io sorrido… di gusto.

Perché non mi avrai più

Già sono sulla strada che va verso il mare

Solo una valigia sul sedile accanto a me

Sembra di sentire sabbia sul pedale

Scusa se… io non penso a te

E scusa se io non penso a te

Scusa se io non penso a te.





Non cercarmi mai

non telefonare… ancora

non mi troverai

non mi puoi fermare

no no no.

Ma non ti sento perché

Già sono sulla strada che va verso il mare

Solo una valigia sul sedile accanto a me

Sembra di sentire sabbia sul pedale

Scusa se… io non penso a te

Scusa se… non penso a te

Scusa se io non penso a te





