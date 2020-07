Plastic Bertrand – Ça Plane Pour Moi: testo e traduzione della canzone

Il testo e la traduzione in italiano di Ça Plane Pour Moi, singolo del cantante e batterista belga Roger Allen François Jouret, meglio conosciuto come Plastic Bertrand, rilasciato nel 1977.

Scritta da Yvan Lacomblez & Lou Deprijck, e prodotta da quest’ultimo, la contagiosa canzone (ascoltala e guarda il video) ebbe un certo successo in vari paesi come Australia, Belgio, Francia, Irlanda, Nuova Zelanda, Olanda, Svizzera e UK.

Ça Plane Pour Moi è un’espressione idiomatica in italiano può essere tradotta con “tutto sta andando bene per me”. Nel simpatico brano, il protagonista racconta una esperienza con una ragazza, ma per saperne di più vi rimando al testo tradotto nella nostra lingua.

Testo Ça Plane Pour Moi di Plastic Bertrand

[1a Strofa]

Yam ! Bam ! mon chat Splash

Git sur mon lit a bouffe

Sa langue en buvant tout mon whisky

Quant a moi peu dormi, vidé, brimé

J’ai dû dormir dans la gouttière

Ou j’ai eu un flash

Oooo-ooo-ooo-ooo !

En quatre couleurs

[2a Strofa]

Allez hop! un matin

Une louloute est venue chez-moi

Poupee de cellophane, cheveux chinois

Un sparadrap, une gueule de bois

A bu ma biere dans un grand verre en caoutchouc

Oooo-ooo-ooo-ooo !

Comme un indien dans son igloo

[Ritornello]

Ça plane pour moi, ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi

Ça plane pour moi

Oooo-ooo-ooo-ooo!

Ça plane pour moi

[3a Strofa]

Allez hop! la nana quel panard!

Quelle vibration!

De s’envoyer sur le paillasson

Limée, ruinée, vidée, comblée

You are the King of the divan !

Qu’elle me dit en passant

Oooo-ooo-ooo-ooo!

I am the King of the divan

[Ritornello]

Ça plane pour moi, ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi

Ça plane pour moi

Oooo-ooo-ooo-ooo!

Ça plane pour moi

[4a Strofa]

Allez hop ! t’occupe t’inquiète

Touche pas ma planète

It’s not today

Quel le ciel me tombera sur la tête

Et que la colle me manquera

Oooo-ooo-ooo-ooo !

Ça plane pour moi





[5a Strofa]

Allez hop ! ma nana s’est tirée

S’est barrée enfin c’est marre à tout cassé

L’evier, le bar me laissant seul

Comme un grand connard

Oooo-ooo-ooo-ooo !

Le pied dans le plat

[Ritornello]

Ça plane pour moi, ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi

Ça plane pour moi

Oooo-ooo-ooo-ooo !

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi





La traduzione di Ca Plane Pour Moi

[1a Strofa]

Bam! Bam! Il mio gatto, Splash

Rotola sul mio letto

Sta bevendo con la lingua tutto il mio whisky

Per quanto mi riguarda, ho dormito poco, mi sento vuoto e a pezzi

Ho dovuto dormire nella grondaia

Dove ho avuto un flash

Ooh-ooh-ooh-ooh

In quattro colori

[2a Strofa]

Ok andiamo! Una mattina

Una ragazza venne a casa mia

Sembrava una bambola di cellophane con un taglio di capelli cinese

Aveva un cerotto e i postumi di una sbornia

Ha bevuto la mia birra in un bel bicchierone di plastica

Ooh-ooh-ooh-ooh

Proprio come potrebbe fare un indiano nel suo igloo

[Ritornello]

Tutto sta andando bene per me, tutto sta andando bene per me

Tutto sta andando bene per me-me-me-me-me

Tutto sta andando bene per me

Ooh-ooh-ooh-ooh

Tutto sta andando bene per me

[3a Strofa]

Ok andiamo! Quella ragazza era così tro*a

Che vibrazione!

Sco*are sullo zerbino

Limitato, rovinato, vuoto, ma felice

“Sei il re del divano!”

Mi ha detto di passaggio

Sono il re del divano





[Ritornello]

Tutto sta andando bene per me, tutto sta andando bene per me

Tutto sta andando bene per me-me-me-me-me

Tutto sta andando bene per me

Ooh-ooh-ooh-ooh

Tutto sta andando bene per me

[4a Strofa]

Ok andiamo! Fatti gli affari tuoi, tieni il naso fuori

Non danneggiare il mio pianeta

Oggi non è il giorno in cui

Il cielo cadrà mi cadrà in testa

O che starò senza bere

Ooh-ooh-ooh-ooh

Tutto sta andando bene per me

[5a Strofa]

Ok andiamo! La mia pollastrella se n’è andata

Se ne è andata finalmente sono stufo di tutto questo

Ha rotto tutto, il lavandino, il bar

E mi ha lasciato tutto solo

Come un totale cogli*ne

Che figura barbina

[Ritornello]

Tutto sta andando bene per me, tutto sta andando bene per me

Tutto sta andando bene per me-me-me-me-me

Tutto sta andando bene per me

Ooh-ooh-ooh-ooh

Tutto sta andando bene per me

Tutto sta andando bene per me, tutto sta andando bene per me

Tutto sta andando bene per me-me-me-me-me

Tutto sta andando bene per me

