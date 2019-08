Bruno Martini & New Hope Club – Somebody That You Loved: lyric video, testo e traduzione

Disponibile dal 2 agosto 2019, Somebody That You Loved è la nuova produzione del dj e producer brasiliano Bruno Martini, con la collaborazione dei PhD, duo danese composto da Peter Wallevik e Daniel Davidsen, con voci di Blake Richardson, Reece Bibby e George Smith, trio pop britannico meglio conosciuto come New Hope Club.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna la canzone, firmata con la collaborazione di Sam Merrifield ed i PhD, nella quale il trio canta lo sconforto scaturito dalla fine di una relazione affettiva.

Somebody That You Loved testo e traduzione – Bruno Martini & New Hope Club

[Blake Richardson]

Lying here I pray that you’re alone

I’m tired of sleeping on my own

I wish your name would flash up on my phone

Reminding me I’m not alone

Steso qui, prego affinché tu sia sola

Sono stanco di dormire da solo

Vorrei che il tuo nome lampeggiasse sul mio telefono

In modo da ricordarmi che non sono solo

[Blake Richardson]

Trapped in this burning room

Flames in the shape of you

You left me standing in the dark

You left my heart in two

These words were made for you

And now we’re nothing but a spark

Intrappolato in questa stanza che brucia

Fiamme che hanno la forma di te

Mi hai lasciato lì al buio

Hai lasciato il mio cuore in due

Queste parole sono state fatte per te

E ora non siamo altro che una scintilla

[Reece Bibby]

‘Cause the hardest thing I’ll ever do

Is walk away still lovin’ you

But now I’m just somebody that you loved (Hey!)

You let me in, you spat me out

You’re someone I can’t live without

But now I’m just somebody that you loved

Somebody that you loved

Perché la cosa più difficile che farò mai

E’ andarmene continuando ad amarti

Ma ora sono solo una persona che amavi (Ehi!)

Mi hai fatto entrare, mi hai scaricato

Sei una persona senza la quale non posso vivere

Ma ora sono solo una persona che amavi

Una persona che hai amato

[Reece Bibby]

Somebody that you loved

Somebody that you loved

Somebody that you loved

(Hey!)

Qualcuno che amavi

Qualcuno che amavi

Qualcuno che amavi

(Hey!)





[George Smith]

You cut me deep, you counted up my scars

You found a place to leave your mark

I never thought that we would fall apart

But lovin’ you just broke my heart

Mi hai ferito profondamente, hai contato le mie cicatrici

Hai trovato un posto dove lasciare il tuo segno

Non avrei mai pensato che la nostra storia sarebbe andata a rotoli

Ma amare te mi ha spezzato il cuore

[Blake Richardson]

Trapped in this burning room

Flames in the shape of you

You left me standing in the dark

You left my heart in two

These words were made for you

And now we’re nothing but a spark

Intrappolato in questa stanza che brucia

Fiamme che hanno la forma di te

Mi hai lasciato lì al buio

Hai lasciato il mio cuore in due

Queste parole sono state fatte per te

E ora non siamo altro che una scintilla

[Reece Bibby]

‘Cause the hardest thing I’ll ever do

Is walk away still lovin’ you

But now I’m just somebody that you loved

You let me in, you spat me out

You’re someone I can’t live without

But now I’m just somebody that you loved

Somebody that you loved

Perché la cosa più difficile che farò mai

E’ andarmene continuando ad amarti

Ma ora sono solo una persona che amavi

Mi hai fatto entrare, mi hai scaricato

Sei una persona senza la quale non posso vivere

Ma ora sono solo una persona che amavi

Una persona che hai amato

[Interlude]

Hey!





[Reece Bibby]

‘Cause the hardest thing I’ll ever do

Is walk away still lovin’ you

But now I’m just somebody that you loved

You let me in, you spat me out

You’re someone I can’t live without

But now I’m just somebody that you loved

Somebody that you loved

Perché la cosa più difficile che farò mai

E’ andarmene continuando ad amarti

Ma ora sono solo una persona che amavi

Mi hai fatto entrare, mi hai scaricato

Sei una persona senza la quale non posso vivere

Ma ora sono solo una persona che amavi

Una persona che hai amato

[Reece Bibby]

Somebody that you loved

Somebody that you loved

Somebody that you loved

Somebody that you loved

(Hey!)

Qualcuno che hai amato

Qualcuno che hai amato

Qualcuno che hai amato

Qualcuno che hai amato

(Hey!)





