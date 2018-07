Bomba Estéreo – To My Love (Tainy Remix): video, testo e traduzione

Bomba Estéreo è una band colombiana nata nel 2005 e To My Love (Tainy Remix) è il nuovo singolo, pubblicato il 24 maggio 2018 e in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 13 luglio.

Originariamente inclusa nell’album Amanecer, rilasciato nel 2015, questa nuova versione è a parer mio meglio della precedente e lo dimostrano i numeri: poco meno di 80 milioni di streams su Spotify, 184 milioni del file audio su Youtube e quasi 17 milioni di views del video ufficiale.

Questo gruppo ha sei album all’attivo, tra i quali Amanecer, che ha ottenuto la certificazione Latin Gold dalla RIAA statunitense anche grazie al collaborazione con Will Smith nel remix del singolo “Fiesta” e all’inno “Soy Yo”. Il video di quest’ultimo brano, che attualmente conta 50 milioni di views, ha permesso alla giovane protagonista, Sarai Gonzalez, di ricevere un invito alla Casa Bianca.

Nel dicembre 2016 è uscito Amanecer (Remixed), dal quale è estratto questo orecchiabile pezzo, accompagnato dal videoclip che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

To My Love – Bomba Estereo – Testo e traduzione (Download)

(Whistles)

(Fischi)

[Verse 1]

Estaba pensando en la noche que te vi

La misma que me abandonaste sin pensar

Y yo te entregué mi corazón

Una noche oscura sin mirar atrás

[Strofa 1]

Stavo pensando alla notte in cui ti ho visto

Quella in cui mi ha lasciato senza pensarci

E ti ho dato il cuore

Una notte buia senza guardare indietro

[Bridge]

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

[Ponte]

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

[Chorus]

Yo te di, to my love

Se fue corriendo y no volvió más

Yo te di, to my love

Se fue corriendo y no volvió más

[Ritornello]

Ti ho dato, il mio amore

È scappato via e non è più tornato

Ti ho dato, il mio amore

È scappato via e non è più tornato

(Fischi)

[Verse 2]

Estaba mirando tus ojos y me fui

Sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar

Y me entregaste tu corazón

Esa noche oscura sin pedirme más

[Strofa 2]

Stavo guardando i tuoi occhi e me ne sono andata

Sentendo il tuo sorriso sentendoti parlare

E tu mi hai dato il cuore

Quella notte buia senza chiedermi di più

[Bridge]

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

[Ponte]

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore





[Chorus]

Yo te di, to my love

Me fui corriendo y no volví más

Yo te di, to my love

Me fui corriendo y no volví más

[Ritornello]

Ti ho dato, il mio amore

Sono scappata via e non sono più tornata

Ti ho dato, il mio amore

Sono scappata via e non sono più tornata

(Whistles)

(Fischi)

[Verse 3]

Esa primera noche que me diste

Fue la última noche que te vi llegar

Solo una bastó pa’ sentirte

Quiero darte el cielo y quiero darte más

No necesitamos nada más

Ya nos dimos todo lo que pudo dar

Cuando entregamos el corazón

Esa noche oscura hasta el final

[Strofa 3]

Quella prima notte mi hai regalato

È stata l’ultima notte in cui ti ho visto arrivare

Ne è bastata solo una per sentirti

Voglio darti il ​​cielo e di più





Non abbiamo bisogno di nient’altro

Ci siamo già dati tutto ciò che si poteva dare

Quando diamo il cuore

Quella notte oscura fino alla fine

[Chorus]

Yo te di, to my love

Se fue corriendo y no volvió más

Yo te di, to my love

Se fue corriendo y no volvió más

Yo te di, to my love

Me fui corriendo y no volví más

Yo te di, to my love

Me fui corriendo y no volví más (Ay, me fui corriendo)

[Ritornello]

Ti ho dato, il mio amore

È scappato via e non è più tornato

Ti ho dato, il mio amore

È scappato via e non è più tornato

Ti ho dato, il mio amore

Sono scappata via e non sono più tornata

Ti ho dato, il mio amore

Sono scappata via e non sono più tornata (Oh, sono scappata)

[Bridge]

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

To my love, to my love… To my love

[Ponte]

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

Per il mio amore, per il mio amore… per il mio amore

(Whistles)

(Fischi)