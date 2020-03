Black and White di Niall Horan: ascolta e leggi il testo e la traduzione della nuova canzone

In Black and White, il cantautore britannico Niall Horan promette alla fidanzata che l’amerà per sempre, in un fantastico scenario di matrimonio. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della seconda traccia dell’album Heartbreak Weather, il secondo in studio dell’ex One Direction, pubblicato il 13 marzo 2020, a poco meno di due anni e mezzo di distanza da Flicker.

Scritta insieme a Teddy Geiger, Julian Bunetta, Scott Harris & Alexander Izquierdo e prodotta da Bunetta & Geiger, la contagiosa canzone è una serie di dolci parole d’amore rivolte alla persona che si ama. Il protagonista ripensa alla prima serata trascorsa insieme, quella in cui ci fu il primo bacio, poi si passa al presente che li vede coppia felice e non mancano visioni di un futuro in cui i due saranno ultrasessantenni. Ma una cosa manca: il matrimonio in un futuro non molto lontano, metaforicamente indicato con il bianco e nero, colori che naturalmente indicano il classico abito da sposa e da sposo.

“E’ una delle mie canzoni preferite che abbia mai avuto il piacere di fare. Quando eravamo in studio, mi sono divertito tantissimo. Eravamo alle Bahamas e ho pensato a questa traccia come una canzone da matrimonio. Avevo il titolo e stavo cercando di capire a cosa avrei potuto farci perché si parla fondamentalmente della prima persona con cui esci, quando hai 15 anni, con la quale scatta l’amore e infine ti sposi. Quindi ho pensato che il bianco e nero sarebbe stato come l’abito nero e l’abito bianco. Sono contento del risultato e credo che potrebbe veramente essere la mia preferita dell’album“. Niall Horan.

Black and White Niall Horan Testo

[Verse 1]

That first night, we were standin’ at your door

Fumblin’ for your keys, then I kissed you

Ask me if I wanna come inside

‘Cause we didn’t wanna end the night

Then you took my hand and I followed you

[Chorus]

Yeah, I see us in black and white

Crystal clear on a starlit night

In all your gorgeous colours

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swearin’ in front of all our friends

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life

[Verse 2]

Now we’re sittin’ here in your livin’ room

Tellin’ stories while we share a drink or two

And there’s a vision I’ve been holdin’ in my mind

We’re sixty-five and you asked

When did I first know, I always knew

[Chorus]

And I see us in black and white

Crystal clear on a starlit night

In all your gorgeous colours

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swearin’ in front of all our friends

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life

[Bridge]

And I want the world to witness when we finally say “I do”

It’s the way you love, I gotta give it back to you

I can’t promise picket fences or sunny afternoons

But at night, when I close my eyes

[Chorus]

I see us in black and white

Crystal clear on a starlit night

There’ll never be another

I promise that I’ll love you

I see us in black and white

Crystal clear on a starlit night

In all your gorgeous colours

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swearin’ in front of all our friends

There’ll never be another (Never be)

I promise that I’ll love you for the rest of my life





[Outro]

And there’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life





Niall Horan Black and White Traduzione

[Str. 1]

La prima sera eravamo davanti alla tua porta

Cercando le tue chiavi, poi ti ho baciata

Mi hai chiesto se volevo entrare

Perché non volevamo finire la serata

Poi mi hai preso la mano e ti ho seguita

[Rit.]

Sì, vedo noi in bianco e nero

Limpidissimo in una notte stellata

In tutti i tuoi stupendi colori

Prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Ti vedo in piedi con quel vestito

Lo giuro davanti a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai un’altra

Prometto che ti amerò per tutta la vita





[Str. 2]

Adesso siamo seduti nel tuo salotto

A raccontare storie mentre ci beviamo un paio di drink

E ho avuto una visione

Abbiamo sessantacinque anni e mi hai chiesto

Quando mi sono reso conto che saremmo stati insieme, l’ho sempre saputo

[Rit.]

E vedo noi in bianco e nero

Limpidissimo in una notte stellata

In tutti i tuoi stupendi colori

Prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Ti vedo in piedi con quel vestito

Lo giuro davanti a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai un’altra

Prometto che ti amerò per tutta la vita

[Ponte]

E voglio che il mondo sia testimone quando finalmente diciamo “Si”

È il modo in cui ami, devo restituirtelo

Non posso promettere chissà che o pomeriggi di sole

Ma di notte, quando chiudo gli occhi

[Rit.]

Vedo noi in bianco e nero

Limpidissimo in una notte stellata

Non ci sarà mai un’altra

Prometto che ti amerò

Vedo noi in bianco e nero

Limpidissimo in una notte stellata

In tutti i tuoi stupendi colori

Prometto che ti amerò per tutta la vita

Ti vedo in piedi con quel vestito

Lo giuro davanti a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai un’altra (mai)

Prometto che ti amerò per tutta la vita

[Outro]

E non ci sarà mai un’altra

Prometto che ti amerò per il resto della mia vita

