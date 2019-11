Biagio Antonacci – La vanità: audio e testo della nuova canzone

La vanità è la nona traccia racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo del cantautore lombardo Biagio Antonacci, uscito il 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova giocosa canzone, composta da Placido Salamone.

Biagio Antonacci – La vanità testo

La giornata inizia bene quando tu

passi nuda dallo specchio in bagno, olè (olè)

i miei anni sono come i fiori, appassiscono

ma se mi cambi l’acqua tutti i giorni durano di più.

Fuori casa il marciapiede è sporco e i cani pisciano

il barista quando vede te, si accorge anche di me

fai la spesa tu che io mi fermo ad ascoltare il pianto del senegalese

se regalo qualche euro a lui, non è per carità, nemmeno per pietà

è solo vanità.

Ohohohohohohoh





La vanità

vanità

vanità.

Il pomeriggio lo comincio un tè, in re

questo piano non lo accordo da eternità

poi a letto fare sesso come

se non fosse mai lo stesso sesso e adesso

mi convinci che nessuno mai ti ha resa complice

e come godi me non hai goduto mai

(Ohohohohohohoh)

non hai goduto mai!

non hai goduto mai!

La vanità

vanità

vanità.





Hai fermato questo mio gitano, vive dentro

hai preso posto sopra l’aquilone e tra le dune

mi hai lasciato sbattere la testa

senza poi guardare le botte in fronte

hai saputo renderti rifugio quando tutti hanno permesso agli altri di parlare

tu con la testa alta sai non ascoltare, sai non ascoltare, sai non ascoltare…

mai.

La vanità

Mah.





