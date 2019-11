Biagio Antonacci – Parigi sei tu: audio e testo della nuova canzone

Parigi sei tu è la quinta traccia racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo del cantautore lombardo Biagio Antonacci, uscito il 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta da Michel Vaucaire e composta da Placido Salamone & Charles Dumont.

Biagio Antonacci – Parigi sei tu testo

Ci sono amori che restano in fila

che sanno esserci senza aspettare

ci sono teste che senza veleno si fanno capire

ci sono bocche che fumano fiori

ci sono anche castelli nel mare

ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri.

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita, tu

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu.





Sei tu l’occasione per rendere tutto migliore

e te lo dicono in tanti

e te lo dicono stanchi

sognando confini divisi soltanto da fiori

e non da reti pungenti

senza coltelli tra i denti

il tuo scudo saranno i miei occhi stupiti e adoranti.

Se sono morti non parlano più

se sono vivi non sanno ascoltare

se sono ricchi diventano come dei cani al guinzaglio, tu

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu

Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu.

Sei tu l’occasione per rendere tutto migliore

e te lo dicono in tanti

e te lo dicono stanchi

sognando confini divisi soltanto da fiori

e non da reti pungenti

senza coltelli tra i denti

sei tu l’occasione per rendere tutto migliore

e te lo dico cantando

te lo ridico piangendo

abbiamo riempito la strada per non stare soli

senza reti pungenti

senza coltelli tra i denti

il tuo scudo saranno i miei occhi stupiti e adoranti.





[x4]

Per me Parigi sei tu.





