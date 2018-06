Bebe Rexha – I’m A Mess è il nuovo singolo in radio: lyric video, testo e traduzione

In occasione dell’uscita del debut album Expectations (audio), disponibile nei negozi dal 22 giugno 2018, la cantautrice americana Bebe Rexha rilascia il terzo singolo I’m A Mess, un pezzo che arriva dopo “I Got You” (2016) e “Meant to Be” (2017) e i promozionali “Ferrari” e “2 Souls on Fire”.

In rotazione radiofonica nazionale dal 22 giugno, la nuova canzone è stata scritta con la collaborazione di Justin Tranter, Jussifer, Meredith Brooks & Shelly Peiken.

Dopo 12 milioni di singoli venduti, 6 miliardi di streaming, fortunate collaborazioni e canzoni scritte per importanti artisti come David Guetta, Eminem e Rihanna, in concomitanza con l’inizio della prima era discografica, la cantante ci propone questo pezzo electro-pop, nel quale si auto-denigra ma allo stesso tempo, grazie anche al terapista, è ottimista per il futuro. Bebe non sta molto bene, forse principalmente a causa dell’amore non ricambiato dalla persona di cui è innamorata.

E’ questo il concept della canzone, accompagnata dal lyric video che potete gustarvi direttamente nel suo canale Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Bebe Rexha – I’m A Mess testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

Everything’s been so messed up here lately

Pretty sure he don’t wanna be my baby

Oh, he don’t love me, he don’t love me

He don’t love me, he don’t love me

But that’s okay

Cause I love me, yeah, I love me

Yeah, I love me, yeah, I love myself anyway

[Strofa 1]

Tutto qui è andato così male ultimamente

Sono abbastanza sicura che non voglia essere il mio tesoro

Oh, lui non mi ama, non mi ama

Non mi ama, non mi ama

Ma va bene così

Perché io amo me, sì, mi amo

Sì, amo me, si, amo me stessa in ogni caso

[Pre-Chorus]

Everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be OK

It’s gonna be a good, good life

That’s what my therapist say

Everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be just fine

It’s gonna be a good, good life

[Pre-Ritornello]

Andrà tutto bene

Tutto si sistemerà

Sarà una felice, felice vita

E’ quello che dice il mio psicologo

Andrà tutto bene

Tutto si risolverà per il meglio

Sarà una felice, felice vita

[Chorus]

I’m a mess, I’m a loser

I’m a hater, I’m a user

I’m a mess for your love, it ain’t you

I’m obsessed, I’m embarrassed

I don’t trust no one around us

I’m a mess for your love, it ain’t you

[Ritornello]

Sono un disastro, sono una perdente

Sono una meschina, sono una sfruttatrice

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu (forse significa “non è colpa tua”)

Sono ossessionata, sono imbarazzata

Non mi fido di nessuno intorno a noi

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu

[Post-Chorus]

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah





[Verse 2]

Nobody shows up unless I’m paying

Have a drink on me cheers to the failing

Oh, he don’t love me, he don’t love me

He don’t love me, he don’t love me

But that’s okay

Cause I love me, yeah, I love me

Yeah, I love me, yeah, I love myself anyway

Hey

[Strofa 2]

Nessuno si presenta a meno che non pago io

Bevete alla mia salute, al fallimento

Oh, lui non mi ama, non mi ama

Non mi ama, non mi ama

Ma va bene così

Perché io amo me, sì, mi amo

Sì, amo me, si, amo me stessa in ogni caso

Hey

[Pre-Chorus]

Everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be OK

It’s gonna be a good, good life

That’s what my therapist say

Everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be just fine

It’s gonna be a good, good life

[Pre-Ritornello]

Andrà tutto bene

Tutto si sistemerà

Sarà una felice, felice vita

E’ quello che dice il mio psicologo

Andrà tutto bene

Tutto si risolverà per il meglio

Sarà una felice, felice vita

[Chorus]

I’m a mess, I’m a loser

I’m a hater, I’m a user

I’m a mess for your love, it ain’t you

I’m obsessed, I’m embarrassed

I don’t trust no one around us

I’m a mess for your love, it ain’t you





[Ritornello]

Sono un disastro, sono una perdente

Sono una meschina, sono una sfruttatrice

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu

Sono ossessionata, sono imbarazzata

Non mi fido di nessuno intorno a noi

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu

[Post-Chorus]

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah

[Bridge]

Everything’s gonna be alright, alright

Everything’s gonna be just fine, just fine

It’s gonna be a good, good life

[Ponte]

Andrà tutto bene

Tutto si risolverà per il meglio

Sarà una felice, felice vita

[Chorus]

I’m a mess, I’m a loser

I’m a hater, I’m a user

I’m a mess for your love, it ain’t you

I’m obsessed (I’m obsessed), I’m embarrassed

I don’t trust no one around us

I’m a mess for your love, it ain’t you (yeah)

[Ritornello]

Sono un disastro, sono una perdente

Sono una meschina, sono una sfruttatrice

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu

Sono ossessionata (sono ossessionata), sono imbarazzata

Non mi fido di nessuno intorno a noi

Sono a pezzi per il tuo amore, non sei tu (sì)

[Post-Chorus]

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah

Woo-ooo-ooo-ooo

Ah, woo-ah, woo-ah