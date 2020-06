Achille Lauro – Bam Bam Twist: ascolta il nuovo singolo

Testo Bam Bam Twist di Achille Lauro

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Malandrino

Chiodo giallo e zaffiro bluette, eh

È lo zoo di Berlino

La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me

Sei più bella dal vivo

Lei che balla è la donna del boss davanti a un jukebox

Tarantino

E con quei bravi ragazzi è delirio, è De Niro

Sì balliamo

[Rit.]

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

[2a Strofa]

Adrenalina

Siamo sopra al bancone io e te, io e te

Sì, sì, è una rapina

Svuoto le tasche e mi riempo di te

Sì, donna bambina

È una Madonnina che piange per me

Ma poi mi rovina

Ed io che so farmi rovinare da te

Sì balliamo

[Rit.]

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

[3a Strofa]

È un overdose di rose, mio amor

È una danza tra scheletri, scheletri

Una pallottola dal mio jukebox

Stiamo dando fuoco ai sedili

A una cabrio rosa, mio amor

Questa è vita per noi

Non c’è città che basti per noi

La tua gonna è Las Vegas, toglila poi

Diremo: “È solo un ricordo… che ho rimosso”

Fammi fuori

[Rit.]

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Si balliamo

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Fammi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam





Bam Bam Twist Audio





Informazioni e significato della canzone Bam Bam Twist di Achille Lauro

Dopo il grande successo di 16 marzo, pubblicato il 3 aprile 2020, il rapper e cantante veronese Lauro de Marinis, meglio conosciuto come Achille Lauro, torna con il nuovo gradevole singolo in oggetto, disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 19 giugno 2020 per Elektra Records.

Scritta con la collaborazione dei producers romani Daniele Mungai e Daniele Dezi, artisticamente conosciuti come Frenetik e Orang3, e dal dj e produttore italo-kenyota Gow Tribe, al secolo Matteo Ciceroni, la nuova interessante canzone è incentrata sul ballo di coppia e caratterizzata da citazioni cinematografiche, basti dare un’occhiata righe presenti nella prima strofa: “Lei che balla è la donna del boss davanti a un jukebox, Tarantino” (Riferimento al film del 1994 “Pulp Fiction”, scritto e diretto da Quentin Tarantino, nello specifico a Mia Wallace, personaggio interpretato da Uma Thurman, moglie del boss Marsellus Wallace) e “E con quei bravi ragazzi è delirio, è De Niro” (riferimento al film “Quei bravi ragazzi”, film del 1990 diretto da Martin Scorsese, nel quale Robert De Niro interpreta il gangster Jimmy Conway).

Nel brano, il protagonista rischia la propria incolumità a causa della “Donna del Boss”, del quale si è invaghito non poco, consapevole dei rischi che questo comporta.