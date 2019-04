Bakermat feat. Albert Gold – Trouble: video, testo e traduzione

Dal 22 febbraio è disponibile il nuovo singolo del dj e produttore olandese Bakermat, con voce dell’inglese Albert Gold, on air dal successivo 5 aprile 2019.

Carina anche se a parer mio non è nulla di eclatante la nuova produzione di Bakermat, scritta in un periodo non proprio felice, nel quale le difficoltà gli stavano letteralmente addosso, senza abbandonarlo mai.

Trouble è una track che unisce il jazz al soul e alla dance, definita dall’artista “triste ma allo stesso tempo confortante e incoraggiante“. Per vedere il video animato cliccate sull’immagine.

Bakermat – Trouble Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Guai guai venite con me

Quando sono a corto di fortuna e in ginocchio

Perché è sufficiente una canzone per liberarmi

Oh guai, seguitemi

Oh guai, venite con me

Guai guai alla mia porta

Quando le tempeste imperverseranno starò forte

Non mi butteranno giù perché io sono indistruttibile

Quindi guai, bussate due volte alla mia porta

Guai non passate vicino a me

Prenderò la strada con meno traffico perché prenderò tempo

Perché me lo prenderò con la forza, non mi farò ipnotizzare

Lascerò che i miei guai mi scivolino addosso

Lascio che i miei problemi mi superino

Più guai, voglio averne di più

Più problemi, voglio averne di più

Più problemi, me ne servono di più

Lascerò che i miei guai mi scivolino addosso

Guai guai alla mia porta

Quando le tempeste imperverseranno starò forte

Non mi butteranno giù perché io sono indistruttibile

Quindi guai, bussate due volte alla mia porta

Guai non passate vicino a me

Prenderò la strada con meno traffico perché prenderò tempo

Perché me lo prenderò con la forza, non mi farò ipnotizzare

Lascerò che i miei guai mi scivolino addosso

Lascio che i miei problemi mi superino

Più guai, voglio averne di più

Più problemi, voglio averne di più

Me ne servono di più oooh

Più guai, voglio averne di più

Più problemi

I guai bussano alla mia porta

Quando sono in ginocchio

E non posso tenerti con me e ho bisogno di te

Aaah





Più guai, voglio averne di più

Più problemi, voglio averne di più

Più problemi, me ne servono di più

Più guai, voglio averne di più

Più problemi, voglio averne di più

Più problemi, me ne servono di più

Più guai, voglio averne di più

Testo Trouble

Autori: Lucinda Belle, Clifford Goilo & Lodewijk Fluttert.

Trouble trouble come follow me

When I’m down on my luck and I’m on my knees

‘Cause all it takes is a song to set me free

Oh trouble come follow me

Oh trouble come follow me

Trouble trouble around my door

When storms are raging I’ll be standing strong

It won’t be taking me down ‘z I’m gawn be around

So trouble knock twice on my door

Trouble trouble don’t pass me by

I’ll take the road less travelled ’cause I’ll take my time

‘Cause I’m taking it strong, won’t be hypnotised

I let my troubles just pass me by

I let my troubles just pass me by

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

I let my troubles just pass me by

Trouble trouble around my door

When storms are raging I’ll be standing strong

It won’t be taking me down ‘z I’m gawn be around

So trouble knock twice on my door





Trouble trouble don’t pass me by

I’ll take the road less travelled ’cause I’ll take my time

‘Cause I’m taking it strong, won’t be hypnotised

I let my troubles just pass me by

I let my troubles just pass me by

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

Need more trouble oooh

More trouble, need more trouble

More trouble

Trouble knock on my door

When I’m down on my knees

And I can’t keep you with me and I need you

Aaah

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble

More trouble, need more trouble





Ascolta su: