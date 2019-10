Axos – Harem feat. Side Baby: audio e testo del singolo prodotto da Don Joe

Side Baby è un singolo scritto e interpretato dal rapper milanese Andrea Molteni, in arte Axos, in duetto con il collega romano Arturo Bruni, aka Side Baby, con produzione di Luigi Florio, meglio conosciuto come Don Joe.

Leggi il testo e ascolta questo pezzo, che segna la prima collaborazione in assoluto tra questi tre artisti, che in precedenza non avevano mai lavorato insieme.

Axos – Harem testo

Download su: Amazon – iTunes

[Axos & Side Baby]

Na-na-na

Na-na-na-na

Non mandare la tua donna a ballare da sola

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero

Don Don-Don-Don Joe, baby

Harem

[Axos]

Faccio una vita poco sana come Baudelaire (ehi)

Vado all’Inferno e non ci porto te (bang)

L’inizio di una fiaba che finisce osé (uoh)

Le lacrime di Ariana quando è morto Mac (ah)

Voglio che casa mia sia così grande

Che ci metto un’altra casa dentro come casa mia

Bevo la Romania

Ho la Pálinka che mi scalda, fra’, è pelletteria (ehi, ehi, ehi)

Prima viaggiavo solo zaino, zero cash, solitudine (uah)

Sono diventato fresh, ma non stupido (brr)

Lei sembra Ganesh cosi com’è, come niente

Io soffro lo stress come i Velvet

Uh, si è concessa arie

Dona i soldi del marito alle concessionarie

Volevi fare la rivoluzione e invece, ahia

È tanto se in Italia tua figlia non cresce cagna, ah.

[Axos]

Sto facendo i soldi per mia madre

Sto facendo i soldi per mio padre

Non avevo i soldi per mangiare

Adesso riempio il posto come un harem.





[Axos]

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero

Harem (harem)

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero

Harem (harem)

[Side Baby]

Entro nel club, sembra un harem

Lei mi guarda come se ha gli occhiali laser

Diamanti su di me riflettono la strobo

La tua tipa mi chiede se me la sco*o

Ma sto pensando ai soldi, è il mio scopo

Farmi un harem, incasso e dico: “Amen”

Da dove vengo è cane mangia cani

E sono il cane più grosso, devo mangiare

Nel locale spendo quello che prendi in un mese

Con la banda svuoto il bar come un irlandese

Alza il bicchiere per i ragazzi di zona

Tanqueray ed erba buona

Non mandare la tua donna a ballare da sola

Quando la chiami, segreteria telefonica

Baby, muoviti, danza del ventre

Quando fai cosi incanti il mio serpente (oh).

[Axos]

Sto facendo i soldi per mia madre (per mia madre)

Sto facendo i soldi per mio padre (per mio padre)

Non avevo i soldi per mangiare (cash, cash)

Adesso riempio il posto come un harem (uah).





[Axos]

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero

Harem (harem)

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero

Harem (harem).

[Axos & Side Baby]

Harem

Harem

Non mandare la tua donna a ballare da sola

Nel nome della madre, della figlia e dello spirito libero, libero.





Ascolta su: