Awhon & Pino Franzese – Nun Crire A Stu Core: audio, video e testo

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di Nun Crire A Stu Core, singolo disponibile dal 7 settembre 2019, che vede duettare Awhon & Pino Franzese.

Gli autori di questa gradevole canzone in dialetto partenopeo sono Marco Esposito, in arte Awhon e Angelo Di Lorenzo, mentre il filmato è stato diretto da Pixel Video.

Nun Crir A Stu Core Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

E dimm si staser staj cu me

bebe vien ca, fatt vre

nun t fa sunna sultant e nott

fatt vivr co sol nfacc

e quand pens ca t abbracij o cor mij esc pazz (nennè)

nun t voglij vivr sultant dint e storij.

E dimmi se stasera stai con me

piccola vieni qua, fatti vedere

non farti sognare solo di notte

fatti vivere col sole in faccia

e quando penso di abbracciarti il mio cuore esce pazzo

non ti voglio vivere soltanto nelle storie.

Tra mill uerr e cor voglji ca sciglij a me

non pienz a chist ammor comm ij penz a te

e mo ca ti staj ballan, parian

e che cumpagn nun piens chiu a nient

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor.

Tra mille guerre di cuore che scegli a me

non pensi a quest’amore come io penso a te

e ora che stai ballando, parlando

e che non pensi più a niente

sta passando il tempo e tu non credi a questo cuore.

Bebe vien cu me

ij te voglij però tu nun m pienz, eh

tropp e lor ca t chiamn’n nenne

suon e fa na vit sul e viaggij

e vien nziem a me, pigliaml chiust curaggij

dimmi tu la meta ora (ora)

pripart ca ca s vola (vola)

e tu nun si maj serij, ij so sincer

Ehehoh

dimmi tu la meta ora (ora)

pripart ca ca s vola (vola)

e tu nun si maj serij, ij so sincer.





Piccola, vieni con me

io ti voglio ma tu non mi pensi

troppi di loro ti chiamano nenné

suona e fa una vita solo di viaggi

e vieni insieme a me, prendimi trova il coraggio

dimmi tu la meta ora

preparati che qua si vola

e non sei mai seria, io sono sincero.

Tra mill uerr e cor voglji ca sciglij a me

non pienz a chist ammor comm ij penz a te

e mo ca ti staj ballan, parian

e che cumpagn nun piens chiu a nient

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor.

E quand arriv stanott

bebe, ij t sonn e po m scet e bott

che pensier facc e lott

mo m vest song e l’8 e dint e not e sta canzon ij c mor

ta ta ta, ij c more, tres, dos, part sta canzon

er n’illusion oppur me guardat

ossaj ca e te nun magg maj scurdat

e ij so nu scem m so nnammurat.

E quando arriva stanotte

piccola, io ti sogno mi sveglio di botto

che pensieri che faccio e lotto

ora mi vesto sono le 8 e muoio nelle note di questa canzone

muoio, tre, due, inizia questa canzone

eri un illusione o mi hai guardato

lo sai che di te non mi sono mai dimenticato

e sono uno scemo e innamorato.

Tra mill uerr e cor voglji ca sciglij a me

non pienz a chist ammor comm ij penz a te

e mo ca ti staj ballan, parian

e che cumpagn nun piens chiu a nient

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor

nananananananana

tra mill uerr e cor

e mo ca ti staj ballan, parian

e che cumpagn nun piens chiu a nient

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor

nananananananana

tra mill uerr e cor

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor.





E tu nun crir a stu cor

e piens a me quand piens all’ammor

(tu nun crir a stu cor)

ij m piglias e ros cu tutt sti spin

perché nde suon cu te m sent viv

e mo ca ti staj ballan, parian

e che cumpagn nun piens chiu a nient

sta passan o tiemp e tu nun crir a stu cor

Ehi tu.

E tu non credi a questo cuore

e pensi a me quando pensi all’amore

(tu non credi a questo cuore)

e mi prenderei le rose con tutte le spine

perché quando sono con te mi sento vivo

e ora che stai ballando, parlando

e che non pensi più a niente

sta passando il tempo e tu non credi a questo cuore.





