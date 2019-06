Antonella Lo Coco – Felici In Due: audio e testo della nuova canzone d’amore

Ascolta e leggi il testo di Felici In Due, nuovo singolo della cantante siciliana Antonella Lo Coco, finalista alla quinta edizione di X Factor. Il nuovo brano è disponibile in streaming, nei negozi digitali e in radio dal 7 giugno 2019, via Formica Dischi/Matilde Dischi.

Attualmente è impegnata come giurata a “All Together now” programma condotto da Michelle Hunziker e trasmesso ogni giovedì su Canale 5, la talentuosa cantante emiliana d’adozione, torna alla ribalta con questa bella ed emozionante canzone d’amore dedicata alla compagna Elisa, con la quale è in procinto di sposarsi.

Elisa sarà senza umbra di dubbio felicissima di ascoltare questo pezzo, caratterizzato da parole veramente bellissime a lei rivolte. La canzone corona una fase importante come il matrimonio: le due saliranno infatti sull’altare il prossimo 20 giugno.

“Felici In Due l’ho scritta senza pensare alle logiche radiofoniche ma seguendo semplicemente quello avevo dentro. Spero possa essere di aiuto a chi ha bisogno di tirare fuori e vivere senza paure un sentimento” ha dichiarato la cantautrice. Qui il video diretto da Gabriele Al-Krisha e Simone Golinelli.

Antonella Lo Coco Felici In Due testo

Sento i miei occhi che brillano

quando ti penso

che bel rumore il tuo cuore

che batte sempre più forte

le gambe tremano

e il sole è alto su noi

che sembravamo fragili.

Le mani cercano

i tuoi pensieri tra i capelli

le tue labbra al balsamo

disegnano parole nuove

e vedo le paure

che lasciano lo spazio

questa voglia di restare in due

di andare contro tutto.





Amore che mi esplodi dentro

amore che se poi ti guardo

siamo l’immenso in questo mondo

amore che mi dai un senso

e non c’è niente di più bello

amore mio, amore tu, amore che

amore che mi stai accanto.

Mai avrei creduto di

poterti dire “vuoi sposarmi?”

il linguaggio dell’amore

è universale, puoi fidarti.

E non aver paura

l’amore non ha sesso

basta essere felici in due

e andare contro tutto.

Amore che mi esplodi dentro

amore che se poi ti guardo

siamo l’immenso in questo mondo

e amore che mi dai un senso

e non c’è niente di più bello

amore mio, amore tu, amore io

sono… qui davanti a te

qui davanti a te

qui davanti a te che se mi baci

tutto sembra chiaro

aiutami a dormire ancora

non voglio svegliarmi

questo sogno che è fatto di nuvole

e noi ci nuotiamo dentro

come fili che si intrecciano

e come rami d’alberi

tocchiamo il cielo con un dito.





Sento i miei occhi che brillano

quando ti penso.

Amore che mi dai un senso

e non c’è niente di più bello

amore mio, amore tu, amore che

amore che mi stai accanto

amore che mi stai accanto

amore mio, stammi accanto.





