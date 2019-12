Ozuna – Patek feat. Snoop Dogg & Anuel AA: audio, testo e traduzione della nuova canzone

In Patek, nona traccia dell’album Nibiru incisa con la collaborazione di Anuel AA e Snoop Dogg, Ozuna omaggia in special modo Patek Philippe, azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, tra le più antiche e prestigiose del mondo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, una delle più contagiose della terza era discografica dell’artista portoricano, scritta dai tre interpreti con la collaborazione di Sean Olascoaga, Héctor Ramos, DJ Luian, Jowny Boom Boom & Mambo Kingz; gli ultimi tre l’hanno anche prodotta insieme al portoricano Hydro.

Come detto, qui Ozuna omaggia quest’azienda in un contesto che gira intorno a una relazione giunta ormai al capolinea, in special mondo perché questa ragazza ha avuto un cambio di comportamento, insomma, non è più la ragazza di cui il protagonista si era innamorato. Ora questa persona è stata sostituita da un orologio Patek, mentre quella a cui si rivolge Anuel, è stata rimpiazzata da una Lamborghini, oltre che da un bel Patek e un Richard Mille, altra azienda svizzera di orologeria di lusso, fondata nel 2001 da Dominique Guenat e Richard Mille.

Ozuna Patek testo e traduzione

[Intro: Ozuna]

Ya no vale la pena dedicarte tiempo

Ya no ere’ esa mujer que me enamoró (Me enamoró)

Todo se acabó

[Coro: Ozuna & Anuel AA]

Los sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Woh, oh, oh)

Tú me extrañas, yo lo sé

Porque nadie como yo va a nacer, woh, oh (Uah, uah, eh)

Mis sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Por un Patek)

Tú me extrañas, yo lo sé (Yo lo sé)

Porque nadie como yo va a nacer (Uah, uah)

[Verso 1: Ozuna]

Bebé, es que andas media volá’

Aunque te perdone, estás acostumbrá’, pero eso se acabó ya

Dime si hubo necesidad

De escoger la mentira en vez de la verdad (¡Woh!)

[Puente: Ozuna]

El tiempo me dejó ver la verdá’

Ahora me llama porque tengo a otra en mi cama

Tú sabes muy bien cómo yo te quería

Ahora me gasto cien en el Patek pa’ desquitar (Woh, oh, oh)

El tiempo me dejó ver la verdá’

Ahora me llama porque tengo a otra en mi cama

Tú sabes muy bien cómo yo te quería

Ahora me gasto cien en el Patek pa’ desquitar (Woh, oh, oh)

[Coro: Ozuna & Anuel AA]

Los sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Woh, oh, oh)

Tú me extrañas, yo lo sé

Porque nadie como yo va a nacer, woh, oh (Uah, uah, eh)

Mis sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Por un Patek)

Tú me extrañas, yo lo sé (Yo lo sé)

Porque nadie como yo va a nacer (Uah, uah; ¡brr!)

[Verso 2: Anuel AA]

Boté los “Te amo” y los “Te necesito”, yeah (Yeah)

Y siempre te dejo en visto

Nena-na-na (Uah), te cambié por la Lamborghini (Lamborghini)

Oh, nena-na-na-na, y por el Richard Mille (¡Woh!)

No ere’ la misma de la que me enamoré (Me enamoré)

Baby, mirame a los ojo’ y solo dime qué tú ve’ (Qué tú ve’, qué tú ve’, eh, eh)

Un hombre que ya no te ama (No te ama)

Y que con otra ahora yo rompo la cama, yeah (Brr)

Y te cambié por el Patek (Patek)

Hice tanto dinero que la humildad ya ni se ve, eh (Uah)

Contigo ya no mezclo sentimiento’ (Uah)

Y si no contesto es que

[Skit: Snoop Dogg]

Say, nephew

There’s nothing worse than an unhealthy relationship

No, for real for real

Let me holla at you for a minute





[Verso 3: Snoop Dogg]

She had me locked in (Locked in)

I was in the zone (Zone)

I thought I’d never say this

She was the shadiest, am I wrong? (Nope)

Had me strung along, so I sung along (Sung along)

Had too much baggage, you did damage, now I’m on my own

So please, don’t come along (No, no)

You should run alone (Yeah)

I do better by myself and I get these bags by myself

So nick nack, paddy wack

In a black lack, the mack is back

With no heartbreaks and no heartaches

Just turning up and no turning back, back

[Coro: Ozuna & Anuel AA]

Los sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Woh, oh, oh)

Tú me extrañas, yo lo sé

Porque nadie como yo va a nacer, woh, oh (Uah, uah, eh)

Mis sentimiento’ los maté (Los maté)

Cambié el amor por un Patek (Por un Patek)

Tú me extrañas, yo lo sé (Yo lo sé)

Y que nadie como yo va a nacer (Uah, uah)





Non ne vale più la pena dedicarti tempo

Non sei più quella donna di cui mi innamorai (mi innamorai)

È tutto finito

I sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato l’amore con un Patek (Woh, oh, oh)

Ti manco, lo so

Perché non nascerà nessuno come me, woh, oh (Uah, uah, eh)

I miei sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato amore con un Patek (con un Patek)

Ti manco, lo so (lo so)

Perché non nascerà nessuno come me (Uah, uah)

Piccola, non sei mai stata premurosa

Anche se ti perdono, ci sei abituata, ma adesso è finita

Dimmi se c’era bisogno

Di mentire anziché dire la verità (Woh!)

Il tempo mi ha mostrato la verità

Adesso mi chiama perché ne ho un’altra nel mio letto

Sai benissimo quanto ti amavo

Adesso spendo tanti soldi per il Patek come valvola di sfogo (Woh, oh, oh)

Il tempo mi ha mostrato la verità

Adesso mi chiama perché ne ho un’altra nel mio letto

Sai benissimo quanto ti amavo

Adesso spendo tanti soldi per il Patek come valvola di sfogo (Woh, oh, oh)





I sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato l’amore con un Patek (Woh, oh, oh)

Ti manco, lo so

Perché non nascerà nessuno come me, woh, oh (Uah, uah, eh)

I miei sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato amore con un Patek (con un Patek)

Ti manco, lo so (lo so)

Perché non nascerà nessuno come me (Uah, uah; brr!)

Ho buttato via il “Ti amo” e “l’Ho bisogno di te”, sì (Sì)

E ormai ti ho dimenticata

Piccola-la-la (Uah), ti ho barattato con la Lamborghini (Lamborghini)

Oh piccola-la-la-la, e di Richard Mille (Woh!)

Non sei la stessa di cui mi sono innamorato (mi sono innamorato)

Piccola, guardami negli occhi e dimmi solo cosa vedi (Cosa vedi, cosa vedi, eh, eh)

Un uomo che non ti ama più (non ti ama)

E che distrugge il letto con un’altra, sì (Brr)

E che ti ha barattato con il Patek (Patek)

Ho fatto tanti di quei soldi che l’umiltà nemmeno si vede, uh (Uah)

Con te non mescolo più i sentimenti (Uah)

E se non rispondo è perché ormai è finita

Dico, nipote

Non c’è cosa peggiore di una relazione malsana

No, sul serio, davvero

Facciamo due chiacchiere un minuto

Mi ha fatto rinchiudere (bloccato)

Ero in zona (Zona)

Pensavo che non l’avrei mai detto

Lei era la più infida, mi sbaglio? (NOP)

Mi teneva sulla corda, quindi canticchiavo (canticchiavo)

Aveva troppi bagagli, ha fatto danni, ora sono da solo

Quindi per favore, non tornare (no, no)

Dovresti correre da solo (Sì)

Sto meglio da solo e da solo ottengo queste borse

Quindi din, don, dan, senti un po’ che ha combinato questa qua

[In a black lack, the mack is back?]

Senza crepacuore e ansgosce

Basta andarsene e non tornare più indietro, indietro

I sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato l’amore con un Patek (Woh, oh, oh)

Ti manco, lo so

Perché non nascerà nessuno come me, woh, oh (Uah, uah, eh)

I miei sentimenti li ho uccisi (li ho uccisi)

Ho barattato amore con un Patek (con un Patek)

Ti manco, lo so (lo so)

E che non nascerà nessuno come me (Uah, uah)

