Angelo Famao – Stelle a Metà: video e testo del nuovo commovente brano

Leggi il testo e guarda il video ufficiale di Stelle a Metà, canzone del cantante neomelodico siciliano Angelo Famao, che al momento è possibile ascoltare solo tramite il filmato diretto da Ferdinando Esposito.

Scritto e composto da Rolando Riera e arrangiato da Mario Parise, questo toccante brano è dedicato a tutti i bambini meno fortunati. “Questo video è stato realizzato per due semplici motivi. Uno: per regalare un sorriso a tutte queste “stelle speciali” che purtroppo ne hanno bisogno, sia a tutti quelli presenti in video, negli ospedali, nei vari centri e tante altre. Il secondo motivo, è per ricordare un piccolo ragazzino che io seguivo e che purtroppo è volato in cielo.” Angelo Famao.

Angelo Famao – Stelle a Metà testo

Forse a volte non ci parlano

ma noi già sappiamo tutto

mentre cercano un aiuto

‘na spranz’ p’ sunna’

Sanno disegnare favole

solo con la fantasia

sono anime difficili

che puoi amare alla follia





Fors’ sul na canzune

levr la voji i vivr

mentr’ cant l’emozion

pur’ lor’ dann a mme

Stelle a metà

prigionieri di un destino

ca scigliut’ chi celebra la forza e libertà

a vrità

è una cosa che ci manca

e ch nun se po’ accettà

fa male

stelle speciali

che non dicono mai “fine”

alla forza dell’amore, il giorno nuovo che verrà

sono guerrieri

di un esercito di buoni

che nessuno fermerà

non si può mollare mai.

Questa vita è senza regole

è di sulu po parlà

evitamm’ tutt’è lacrm

senza chiu c’appiccicà





Loro dicono: “c’è il sole”

anche quando pioverà

perché loro in un sorriso

hanno la felicità

Stelle a metà

prigionieri di un destino

ca scigliut’ chi celebra la forza e libertà

a vrità

è una cosa che ci manca

e che nun se po’ accettà

fa male

stelle speciali

che non dicono mai “fine”

alla forza dell’amore, il giorno nuovo che verrà

sono guerrieri

di un esercito di buoni

che nessuno fermerà

non si può mollare mai!

no, mai!

no, mai!

non si può mollare mai!