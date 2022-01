Amici, ex allievo vince X-Factor Romania: ecco chi è

Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha trionfato ad X Factor Romania. Ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più longevi della televisione italiana. Arrivata alla sua ventunesima edizione esordisce sul piccolo schermo nel 2001 con il titolo Saranno Famosi.

Per non incorrere in cause legali con l’omonima serie televisiva, cambia nel corso della sua seconda edizione, il titolo in Amici di Maria De Filippi, riprendendo il nome dal talk pomeridiano condotto dalla conduttrice negli anni ’90 che cambia nome in Uomini & Donne.

Amici: un ex concorrente ha vinto X Factor Romania

Nelle prime edizioni, il talent, prevedeva oltre il canto e la danza, anche materie come la ginnastica artistica e la recitazione, ma specie quest’ultima, sebbene avesse avuto un discreto successo è sparita completamente nel corso degli anni.

Molti sono i talenti che si sono imposti nel mondo dello spettacolo una volta usciti fuori dalla scuola, basti pensare a Stefano De Martino che ha partecipato al talent come ballerino ed ora è diventato un conduttore ottenendo un programma in seconda serata, Bar Stella, su Rai 2 di cui ne è anche autore, o Diana Del Bufalo, aspirante cantante che è diventata una delle attrici più attive nel panorama cinematografico e televisivo.

Sebbene alcuni cantanti hanno avuto il successo sperato, come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che da più di dieci anni regalano musica ai loro fan o ai più recenti talenti come Irama, Sangiovanni, Aka 7even e molti altri, ci sono alcuni che non hanno avuto la fortuna di intraprendere una carriera musicale florida.

La rivincita di Nick Casciaro

Altri, invece, hanno trovato il loro riscatto all’estero. Tra questi c’è Nick Casciaro.

Il cantante, adesso 31nne, ha partecipato alla tredicesima edizione di Amici arrivando alla fase serale, entrando a far parte della squadra Blu capitanata da Miguel Bosè.

Eliminato alla settima puntata del serale, Nick nato a Bolzano nel 1990, ha parlato di una vera e propria rinascita.

Il ragazzo, infatti, ha vinto X Factor Romania dove è stato scelto dalla coach Loredana Groza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nick Casciaro (@nickcasciaro_official)

“Non riesco ancora a crederci! È stato qualcosa di incredibile, ho sofferto, ero felice, ho perso la voce, ho pianto ricordando i momenti più duri della mia vita per ritrovare finalmente me stesso. Quello era per me X-Factor Romania. sono rinato! – Scrive Nick Casciaro sul suo profilo Instagram – Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti coloro che hanno fatto parte di questo meraviglioso team di X-Factor. Grazie ai cameraman, alla regia, ai costumisti, agli hair stylist, ai produttori e agli autori.

Ho conosciuto tante personalità, musicisti famosi, artisti e persone di grande valore.

Grazie Loredana per avermi supportato e per aver sempre creduto in me, non potevo avere un mentore migliore di te. La tua passione, generosità, esperienza hanno fatto la differenza. Sei un artista con un cuore e un’anima grandi e se me lo permetti ti chiamerò MIA AMICA”.