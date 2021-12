Amici 2021, Carola Puddu e il difficile momento:”C’è un grosso problema”

Ad Amici 2021 la ballerina Carola Puddu scoppia in lacrime in un difficile momento. Ecco cosa è accaduto.

Amici di Maria De Filippi è un talent televisivo tra i più longevi del suo genere.

In 21 anni, molti sono gli artisti che anno dopo anno hanno cercato di arrivare ad ottenere l’ambito primo posto della vittoria del programma, ma molti, anche se non hanno trionfato sono diventati dei veri e propri personaggi del mondo dello spettacolo in vari campi.

Tra questi abbiamo Alessandra Amoroso, Marco Carta, Emma Marrone, Diana Del Bufalo, Elodie, Riki, Elena D’Amario, Francesco Mariottini, Andreas Muller, Sangiovanni, AKA 7ven, Pierdavide Carone, Dear Jack con Alessio Bernabei, The Kolors, Anbeta Toromani, Giulia Ottonello, Deddy, Federica Carta, Annalisa e tanti altri.

Amici 2021: Carola e il difficile momento

Come tanti sono anche i docenti che si sono susseguiti edizione dopo edizione. Tra questi negli anni ci sono stati: Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Maura Paparo, Garrison, Luca Pitteri, Luca Jurman, Grazia Di Michele Fioretta Mari, Stash, Arisa, Timor Steffens, Alex Britti e tanti altri.

Nell’attuale edizione a ricoprire la cattedra di canto ci sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Quest’ultima nella scorsa edizione era una docente di danza, pertanto al momento è l’unica insegnante ad aver occupato una cattedra in entrambe le categorie.

Per quanto riguarda invece la docenza del ballo abbiamo Raimondo Todaro, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Quest’ultima è attualmente, il docente più anziano della scuola, in quanto è presente all’interno del talent dalla sua terza edizione.

La maestra è sempre stata esigente con i ballerini che si sono proposti all’interno della scuola più famosa d’Italia. Questo perché la donna ha sempre ammesso di avere un certo prototipo di danzatore in mente e che non le piace illudere gli allievi dicendo loro che sono bravi quando in realtà non è il suo pensiero.

La classifica di Nancy Berti

Quest’anno una delle sue allieve è Carola Puddu, la ragazza sebbene abbia vinto molte sfide e sia amata dal pubblico durante le classifiche stilate da commissari esterni risulta essere spesso negli ultimi posti.

L’ultima classifica, stilata da Nancy Berti, l’ha vista posizionarsi all’ultimo posto con un 4.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

“Devo ancora lavorarci perché evidentemente c’è un grosso problema.” – dichiara la ragazza in lacrime – “E’ frustrante perché ogni volta che faccio un passo avanti poi ne faccio due indietro”.

Carola, inoltre, è preoccupata per la reazione che potrebbe avere la sua insegnante “La maestra adesso si stanca di me, me l’aveva detto l’altra volta…Mi sembra di aver fatto lo stesso errore dell’altro compito. E’ sempre la stessa cosa” ha confessato la ballerina alla conduttrice Maria De Filippi.