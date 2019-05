Alessandro Casillo: audio e testo del nuovo singolo Hasta Luego

Hasta Luego è il terzo singolo estratto dall’album XVII (Diciassette), il terzo in studio, il cui rilascio è fissato al 17 maggio 2019. Testo e audio della canzone uscita il 10 maggio.

Dopo “Perché non amici” e “Con la musica e il resto (Messico)“, il cantante milanese propone il terzo assaggio dall’atteso disco, che arriva a oltre 5 anni da #Ale, che esordì al secondo posto nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola.

E’ decisamente carina e orecchiabile la nuova canzone del cantante classe ’96, un brano che di certo non deluderà la sua fanbase.

Alessandro Casillo – Hasta Luego testo

Download su: Amazon – iTunes

Che facciamo stasera

mezza luna, festa piena

sempre la stessa canzone nell’aria

troppa gente sa di fregatura

stai con me questa sera

dai, dov’è il problema?

i tuoi occhi un paese straniero, oh

ghiaccio e Pampero

Il primo volo che parte e va bene

lasciamo al caso la destinazione

passaporto, grazie, prego

saluta tutti, hasta luego.

Allora andiamo via di qua

Caracas, Sud America

un doppio margarita al bar

qui la notte è lunghissima

un altro giro per giro in città

una baciata, baciamoci qua

tornare a casa non mi va

sei fuego, hasta luego

hasta luego

hasta luego

hasta luego.





Non pensiamo a domani

carpe diem, zero piani

per stare bene ci basta restare vicini in un mare gusto tropicale

solo te nella testa

quattro k, sei perfetta

le tue labbra un profondo mistero, oh

rosso Habanero.

Il primo volo che parte va bene

restare insieme è la destinazione

passaporto, grazie prego

saluta tutti, hasta luego.

Allora andiamo via di qua

Caracas, Sud America

un doppio margarita al bar

qui la notte è lunghissima

un altro giro per giro in città

una baciata, baciamoci qua

tornare a casa non mi va

sei fuego, hasta luego

hasta luego

hasta luego.





Partire o tornare mi sembrerà uguale perché

sai che non è importante

Parigi, Milano dal Cairo a Miami con te

niente è più distante.

Allora andiamo via di qua

Caracas, Sud America

un doppio margarita al bar

qui la notte è lunghissima

un altro giro per giro in città

una baciata, baciamoci qua

andare a casa non mi va

sei fuego, hasta luego

oh-oh-oh-oh

hasta luego

oh-oh-oh-oh

hasta luego

oh-oh-oh-oh

hasta luego

oh-oh-oh-oh

sei fuego

hasta luego.





Ascolta su: