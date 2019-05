Alberto Urso: ascolta la meravigliosa “La Mia Rivoluzione” (Testo)

Leggi il testo (Alessandra Flora, Marco Guazzone, Francesco Morettini, Luca Angelosanti) e ascolta l’audio della bellissima “La Mia Rivoluzione“, canzone di Alberto Urso tratta dal disco d’esordio Solo, disponibile dallo scorso 10 maggio.

Finalista di Amici 2019, il tenore messinese sta veramente stupendo tutti con la sua meravigliosa e possente voce dallo stile unico, in grado di unire il mondo musicale classico a quello contemporaneo e il debut album, che racchiude nove inediti e due cover, che consiglio di ascoltare, sta commercialmente andando a gonfie vele.

Il brano in oggetto è stato scritto da Gianclaudia Franchini, Federica Abbate e Luca Serpenti, con produzione di Pino Perris.

Alberto Urso La Mia Rivoluzione Testo

Rimaniamo umani dopo un altro scontro, dopo un altro inverno, dopo il temporale

stiamo sopra i tetti svegli come antenne, belli come i fiori, buoni come il pane

diventati grandi forse troppo in fretta ma con una grande voglia di giocare

inseguiamo sogni e sogniamo amori, anche se ci resta poco da sognare

noi disobbedienti, angeli inca**ati e il domani è fatto per chi cambierà

hanno spento tutto, anche la luna

ma io per fortuna ho ancora te.





Perché ci vuole del coraggio

per amare in questi giorni

per cercare la bellezza anche nelle cose tristi

perché solo due incoscienti

in mezzo a questa confusione

si riconoscono e tu sei la mia rivoluzione

la mia rivoluzione.

Dammi ancora un bacio, fammi ricordare come è fatta l’aria, quant’è grande il mare

prestami un tramonto. fammi da orizzonte che su questa barca non mi sento bene

il mio cuore sembra un campo di battaglia dove c’è silenzio…

ma io per fortuna ho ancora te.

Perché ci vuole del coraggio

per amare in questi giorni

per cercare la bellezza anche nelle cose tristi

perché solo due incoscienti

in mezzo a questa confusione

si riconoscono e tu sei la mia rivoluzione.

Scegliersi ogni giorno incessantemente

fare spazio dentro al cuore ad ogni istante

sciogliersi ogni volta che la vita mente

nello stesso abbraccio che è sempre più forte è

quando tutto si fa opprimente

faccio spazio nel mio cuore a un altro istante

perché per fortuna ho ancora te.





Perché ci vuole del coraggio

per amare in questi giorni

per cercare la bellezza anche nelle cose tristi

perchè solo due incoscienti

in mezzo a questa confusione

si riconoscono e tu sei la mia rivoluzione

la mia rivoluzione.

La mia rivoluzione

la mia rivoluzione.





