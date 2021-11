Al Bano Carrisi si ritira definitivamente: spunta fuori la motivazione | Assurdo

Il cantante ha dato una notizia molto triste ai suoi fan. Al Bano è pronto a ritirarsi in maniera definitiva dal mondo dello spettacolo.

Una notizia che ha lasciato i fan senza parole. L’ex marito di Romina Power è pronto a dire addio alla sua vita fatta di telecamere e copertine.

Al Bano si ritira definitamente: il vero motivo spunta sul web

Un addio totalmente inaspettato quello di Al Bano. Il cantante ha dato anche una motivazione al suo ritiro dalle scene del noto programma ma le sue parole non hanno convinto tutti.

Non è la prima volta che il cantante annuncia il suo addio durante uno dei reality o dei talent in cui partecipa, ma questo volta sembra fare davvero sul serio.

I motivi per dire basta, in passato, non gli sono mai mancati. Questa volta però alla base della sua decisione c’è un motivo che non ha voluto rendere pubblico e che va in contraddizione con quello che ha rivelato essere il reale motivo dell’abbandono a Ballando con le stelle.

Le ragioni dell’addio per il web

L’amato cantante, come sappiamo, ha preso parte al programma in qualità di concorrente. Ma proprio poche ore fa è giunta notizia del suo addio al programma. L’artista ha confessato di non sentirsi più a suo agio nel continuare la gara quando ha saputo che Oxana Lebedew, la sua maestra, non si sarebbe ripresa a breve dall’infortunio.

Nelle ore successive a queste sue dichiarazioni, sono serpeggiate sul web le date del tour nell’Europa dell’Est del cantante. Saltano all’occhio due date, quella del 5 e del 6 novembre in Polonia.

Secondo i più maliziosi, quindi, quella di Albano non è stata altra che una scusa per abbandonare la gara e andare in tour. Quindi per alcuni non è stato affatto, quello del cantante, un gesto altruistico verso la sua ‘compagna’ di ballo.

Ospite di Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai2, il cantante arrabbiato ha smentito e confessato di aver preso un solo impegno, il 5 a Santiago de Compostela e basta. Il 6 sarebbe poi tornato a Ballando come ha fatto anche nelle puntate precedenti del talent di Milly Carlucci.