Eros Ramazzotti, quanto guadagna? Rimarrete esterrefatti | Pazzesco

Avete idea di quanto guadagna il cantautore Eros Ramazzotti? Il suo patrimonio vi farà restare a bocca aperta.

Eros Ramazzotti è un cantautore italiano tra i più amanti nel nostro Paese e anche all’estero.

Eros Luciano Walter Ramazzotti classe 1963, è nato a Roma dove grazie alla passione per la musica trasferitogli da suo padre Rodolfo, musicista e cantante amatoriale, ma di professione operaio, comincia a dedicarsi allo studio del pianoforte e poi della chitarra grazie alla collaborazione degli amici del quartiere in cui è cresciuto.

Il patrimonio di Eros Ramazzotti

Appena finite le scuole medie, tenta le selezioni per l’ingresso nel Conservatorio di Roma senza ricevere esito positivo. Dopo aver passato tre anni studiando ragioneria abbandona gli studi chiudendosi nei rapporti con gli altri preferendo passare il suo tempo con il suo cane Billy.

La sua vita è stata segnata dalla morte di un suo amico di scuola, Ivano, avvenuta in modo tragica a seguito di un’incidente stradale dopo aver assunto dell’eroina.

Dopo questo episodio Eros, fortemente scosso, decide di puntare tutto sulla sua musica per non cadere in tentazione ed entrare nel tunnel delle sostanze stupefacenti.

Nel 1981 prende parte al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro. La vittoria quel’anno arride Fiordaliso e Zucchero, ma Ramazzotti si fa notare e nel 1982 è in gara ad Un disco per l’estate.

Nel 1984 partecipa nella categorie Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Terra Promessa, uscendone vincitore.

Nel 1985 torna a calcare il palco del Teatro Ariston, questa volta nella sezione Big con Una storia importante, arrivando al sesto posto della classifica generale ma primo nelle classifiche di vendita.

Torna in gara alla kermesse nel 1986 con il brano Adesso tu, arrivando al primo posto, trionfando anche lo stesso anno al Festivalbar.

Il successo internazionale arriva a seguito del duetto con Patsy Kensit nel brano La luce buona delle stelle dove ottiene elogi e ottimi risultati anche nel mercato estero.

Nel 1993 ha il privilegio di essere diretto dal regista Spike Lee nel videoclip del brano Cose della vita, diventando il primo e unico cantante italiano diretto dal cineasta.

Nel 1995 a Milano fa la conoscenza della sua ex moglie Michelle Hunziker dal quale ha una figlia Aurora.

Dopo essersi separato dalla presentatrice, nel 2009 si fidanza con Marica Pellegrinelli dalla quale ha due figli Raffaella Maria e Tullio. La coppia si separa nel 2019 dopo cinque anni di matrimonio.

I guadagni del cantante

Eros Ramazzotti è stato eletto su People With Money come uno dei 10 cantanti più pagati al mondo del 2021.

Come dichiara MediaMass, l’uomo solo nell’ultimo anno ha fatturato 96 milioni di dollari.

Secondo il sito, il cantante detiene un patrimonio di circa 275 milioni di dollari. Il suo guadagno deriva da investimenti, proprietà e accordi di collaborazione con marchi di cosmesi.

Inoltre, Ramazzotti è proprietario di vari ristoranti, di una squadra di calcio e di una linea di vodka e ultimamente sta affrontando il mondo giovanile con un profumo e una linea alla moda.