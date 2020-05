Mondo Marcio: ascolta i due nuovi brani Adderall e Idolo

Mondo Marcio Adderall Testo

Nessuno ha detto che sarebbe stato facile

Sei come un libro di cui non finisco mai le pagine

Un fulmine a cielo aperto (Ehi), paradiso nel mio inferno (Uh)

Un mare calmo non ha mai fatto un marinaio esperto

Se non combatti per quello che vuoi non piangere per ciò che hai perso

Ma avrei dovuto ascoltarti più spesso (Sul serio)

Sei stata mamma, amante, amica e escort (Ehi)

Doveva essere solo un po’ sesso e mi ami lo stesso

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

La felicità è realtà senza aspettative (Sul serio)

Io che scrivo per vivere, non ti ho mai scritto due righe

La nostra fiamma ti ha bruciata come cartine (Uh)

Alla fine andrà tutto bene, se non va bene non è la fine (Ehi)

Pillole come mentine per stare calma in città

Un’animale in gabbia che canta canzoni di libertà (Sei tu)

Coi piedi nella sabbia (Ah) volevo portarti via di qua

Ma hai rotto ogni chitarra, sei una rockstar

Non lo sai che

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

Sei come il rock and roll (Rock and roll)

Sei il mio adderall (Adderall)

Bellissima overdose

(Solo un po’ sesso, non un possesso)

Tu scrivi la storia, io al massimo scrivo canzoni

Sono un player (Ah?), solo perché gioco con le emozioni (Ehi)

Vuoi far ridere il cielo? Digli le tue previsioni

E sei vivo davvero solo quando hai due cuori (Uh)

Hai seguito i miei passi, non ho mai creduto agli angeli

Ma guardati (Guardati), o sono pazzo o dovrei ripensarci

L’amore che sposta i massi (Ah), cuore corrotto Craxi (Ah)

Camice di forza firmate, robe da pazzi

Lo sai che

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso





Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

Baby, sei il mio rock and roll

Sei come fare sesso sotto adderall

E se dovessi andartene ti troverò

Dovrebbe essere solo un po’ sesso

Non un possesso

Idolo Testo

Tra tutti i peccati, la vanità è il mio peccato preferito (Ah-ah)

Volevi fare la vita da star, mi spiace, non canti coi Beatles (Ah)

Tu ancora balli Despacito (Cosa?), brindo alla tua morte, passito (Ehi)

Se ti prendo balbetti, v-v-vuoi botte? Sembri un cazzo di sito (Ahah)

Fra’, dove cazzo sei finito? Cantavamo il tuo singolo ieri

Ma la scena in dieci, a cambiare una lampadina come carabinieri (Oh)

Se dura un mese è andata bene, se dura un anno ce l’hai fatta (Sul serio)

Io ho fatto il giro di Boateng, ho portato a casa un’altra sacca

Dalmata, nera e bianca (Ah-ah), guardala, che cerbiatta (Ah-ah)

Metto la freccia, lei già si inarca, l’amore è una caccia (Uh)

Se lei si innamora è per la canzone, se mi conosce impazzisce (Okay)

Ogni relazione è una prigione, dorme col pigiama a strisce (Okay)

Immagino sia come sono cresciuto, non mi trovavo in ‘sto mondo (Ah)

Da piccolo, fra’, mi toglievo il saluto quando arrivavo secondo (Ah)

Tutti quanti in piedi, io resto seduto, fra’, costa caro il mio posto

Se non vuoi che mi comporti da lupo, resta lontano dal bosco

La gente si ricorda solo il primo (Solo il primo)

Ma è tutto storto visto da vicino (Da vicino)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

Devi imparare a stare in equilibrio (In equilibrio)

Vuoi essere un mito, frate’, non ti invidio (Non ti invidio)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

Ogni rapper che dice: “Fan*ulo il sistema” è nel sistema

È ruffiano (Mhm-mhm), si veste alla moda, vuole i soldi, quindi di che cazzo parliamo (Dimmi)

Qui c’è self made, perché oggi fa strano se non ti danno una mano (Psst)

Fra’, quando ho iniziato se dicevi: “Faccio rap” quasi ti sparavano (Uh)

Parli di me? È il mio bidet, ti aspetto fuori da scuola

Quanti cliché, okay, aspetta, fammi scrivere una strofa, faceva tipo:

Bro, tu rispetti chi muore (Cosa?), bro, io rispetto chi spara (Uh)

Questi tutti freddi, occhi spalancati come se apro una bara (Ah)

La figa non dura, i soldi nemmeno, siamo qui di passaggio (Yeh)

Belli i balletti, bella la base, il pezzo non mi dice un cazzo (Yeh)

Vengo dalle stelle, astro (Ah)

Boy, tu sei il mio antipasto (Rrah)

Ogni weekend è martedì grasso

Il mondo è zoppo e tu vai di pari passo (Uh)

Immagino sia come sono cresciuto, non mi trovavo in ‘sto mondo (Ah)

Da piccolo, fra’, mi toglievo il saluto quando arrivavo secondo (Ah)

Tutti quanti in piedi, io resto seduto, fra’, costa caro il mio posto

Se non vuoi che mi comporti da lupo, resta lontano dal bosco

La gente si ricorda solo il primo (Solo il primo)

Ma è tutto storto visto da vicino (Da vicino)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

Devi imparare a stare in equilibrio (In equilibrio)

Vuoi essere un mito, frate’, non ti invidio (Non ti invidio)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)

(Idolo) Idolo, (Idolo) idolo, (Idolo) idolo (Yeh, yeh, yeh)









Audio delle canzoni Adderall e Idolo

Informazioni sull’EP Adderall Pack e le due canzoni che contiene

L’extended Play racchiude questi due brani, disponibili dal 22 maggio 2020, anche in radio. Adderall è stato scritto dal rapper e prodotto Shroom (già al lavoro con artisti del calibro di J Cole, Eminem e Ari Lennox) mentre Idolo, il lato b dell’EP, è stato scritto e prodotto dall’interprete, che l’ha inciso al fine di divertirsi in questi giorni di quarantena, con la consapevolezza che questo pezzo non può avere troppe pretese dal punto di vista commerciale.

In Adderall, che racconta un amore che nasce come romantico e positivo, trasformandosi tuttavia in una forma di possessione, si apre un nuovo capitolo del percorso artistico del rapper, che continua a raccontare il proprio vissuto attraverso le canzoni, con una scrittura che è una sorta di valvola di sfogo, una terapia per una storia d’amore maledetta, per un rapporto che diventa una dipendenza, una sostanza senza la quale si sta male. Nella canzone l’artista denuncia la velocità, la superficialità e l’inganno estetico dei rapporti odierni nati nell’era del social dating.

“Questa quarantena mi ha costretto a guardare lati di me che non avevo mai preso in considerazione prima. Ho messo in discussione tutte le mie dipendenze, a cominciare da quelle personali. Scrivere per guarire è sempre stata la mia terapia” ha affermato il rapper.