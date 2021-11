Achille Lauro prima della fama, stenterete a riconoscerlo | FOTO

Achille Lauro prima del successo era completamente diverso. Il cantante ha pubblicato una foto sui social dove lo si riconosce a fatica.

Lauro De Marinis, vero nome di Achille Lauro, classe 1990, nato a Verona, è figlio del magistrato della Corte di cassazione Nicola De Marinis e di Cristina Zambon.

Da piccolo cresce a Roma, in periferia tra Conca d’Oro e Serpentara. A quattordici anni decide di andare a convivere con suo fratello Federico, in arte Fet, produttore del gruppo rap Quarto Blocco.

Achille Lauro: la foto prima del successo

Grazie alla vicinanza con Fet, Lauro si appassiona minuto dopo minuto sempre più alla musica, che lo porta però ad allontanarsi dalla sua famiglia d’origine che si trasferisce in un’altra città.

Per via di questo problemi il rapporto col col padre diventa conflittuale, saldato soltanto recentemente. Diversamente, invece, è sempre stato molto affezzionato alla madre a tal punto da farla diventare nel tempo amministratrice della sua holding, la De Marinis Mgmt S.r.l.

Nel 2012 incide insieme ai Quarto Blocco, il mixtape Barabba, facendosi conoscere nel panorama musicale con lo pseudonimo di Achille Lauro, nome scelto per onorare il politico e armatore napoletano, comandante della nave ‘O Comandante affondata nel 1994 al largo della costa somala.

Nel 2014 firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica la Roccia Music, ma la del rapper Marracash, ma il suo primo vero e proprio successo avviene nel 2015 con il brano Dio c’è.

Nel 2016 abbandona l’etichetta discografica che l’ha visto esordire, per fondane una propria che chiama No Face Agency.

Grazie alla sua musica inizia anche una collaborazione con il producer Boss Doms con cui nel 2017 prende parte al reality game Pechino Express arrivando ad un passo dalla vittoria finale avendo spesso dei conflitti con Antonella Elia concorrente della sua stessa edizione.

Firmato un contratto con la Sony Music nel 2018 pubblica l’album Pour l’amour che come lui stesso ammette, viene scritto in un periodo in cui si isola da tutto e tutti fumando compulsivamente marijuana.

Nel 2019 esordisce al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce per poi tornare sul palco del Teatro Ariston l’anno seguente con la canzone Me ne frego. Nel 2021 poi torna alla kermesse per volontà del conduttore e direttore artistico Amadeus che lo vuole in veste di ospite per ogni serata.

La foto del passato

Achille Lauro, ha pubblicato una foto di quando era bambino.

Come si può notare, il cantante era completamente diverso da adesso, pur mantenendo lo stesso sguardo.

Nella foto era intento a tenere in braccio un gatto, segno che denota che la sensibilità e l’umanità sono sempre state qualità che ha sempre avuto.