XXXTentacion – Sad!: ascolta il nuovo singolo (con testo e traduzione)

Sad! è il nuovo singolo del rapper Jahseh Dwayne Onfroy, in arte XXXTentacion, disponibile in streaming e digitale dal 2 marzo 2018.

Il brano, che a mio parere è niente male, è stato scritto e prodotto dall’interprete, con la collaborazione di John Cunningham.

Il rapper statunitense classe 1998 ha sfornato questo pezzo, che ruota intorno alla paura di perdere la donna di cui è molto innamorato.

Egli è molto triste perché è stato lasciato e pensa anche al suicidio, argomento che spesse volte tratta nelle sue canzoni, come ad esempio in “Jocelyn Flores“, pezzo in cui parla di un suo amico che a causa della depressione e si è appunto tolto la vita.

Per ascoltare il singolo su Youtube cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi che lo compongono.

Testo Sad!

[Intro]

Yeah

[Chorus]

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah

[Verse]

I gave her everything

She took my heart and left me lonely

I’ve been broken, heart’s contentious

I won’t fix, I’d rather weep

I’m lost then I’m found

But it’s torture bein’ in love

I love when you’re around

But I fuckin’ hate when you leave

[Chorus]

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh

You decide if you’re ever gonna let me know (yeah)

Suicide if you ever try to let go, uh

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah