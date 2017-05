Wisin: guarda il video del nuovo singolo bomba Vacaciones – testo e traduzione

Con la calda stagione sempre più vicina, iniziano ad essere rilasciati potenziali tormentoni dell’estate 2017. Vacaciones è il titolo del nuovo singolo bomba di Wisin, pubblicato lo scorso novembre.

Dal 6 marzo, questo festoso pezzo è anche disponibile nel remix feat. Don Omar, Zion & Lennox e Tito “El Bambino” e dal successivo 16 marzo nella versione Cumbia DJ Remix. Cliccate sulla cover in basso per ascoltare il citato rmx.





Il rapper, cantante e producer portoricano Juan Luis Morera Luna, meglio noto semplicemente come Wisin, torna alla ribalta con questa bella canzone, con la quale si candida ufficialmente come concorrente della hit planetaria Despacito, del collega portoricano Luis Fonsi.

Con questo pezzo, scritto dall’interprete con la collaborazione di Mario Cáceres, Antonio Barullo e Arbise González, e prodotto da Hyde “El Verdadero Quimico”, Los Legendarios & Motiff, l’artista si è posizionato al primo posto della Billboard Latin Airplay.

Il primo progetto targato Urbana Label, in collaborazione con Sony Music Entertainment Italy, è già una hit nel mondo latino, basti pensare che il videoclip della canzone, ha su Youtube abbondantemente superato le 70 milioni di visualizzazioni, mentre su Spotify vanta oltre 100.000.000 di streams.

Wisin, che in carriera ha collaborato con artisti come Ricky Martin, Daddy Yankee, Prince Royce, Pitbull, Jennifer Lopez, Chris Brown ed Enrique Iglesias (ricordate la hit del 2016 Duele el corazón?) non è nuovo a hit e può vantare la vincita di due Latin Billboard Music Awards, di un Premios Juventud (Lo Toco Todo) e di due nomination ai Latin Grammy Award. Solo su Youtube l’artista ha collezionato oltre 2 miliardi di visualizzazioni complessive dei soli videoclip. Wisin è insomma la vera stella del panorama latino, questo è indiscutibile.

Vacaciones è una sorta di jolly calato anche in Europa: si tratta di un brano in cui si celebra il divertimento, il ballo, l’alcool e le belle donne…

Come dimostra il video ufficiale che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo e la traduzione in italiano, al puro scopo di capirne il significato.

Wisin – Vacaciones traduzione (Download – Remix – Cumbia DJ Remix)

Credevo di aver visto una bella gatta, doppia T

Mi sono svegliato nella stanza di una casa di qualcun altro

E ho urtato due tacchi e quattro bottiglie

Ricordo che, la cosa nn mi dispiaceva

E mi ritrovai sul divano con un paio di ragazze more

Perché tornare al lavoro, sto ancora festeggiando

Così vita si vive meglio

La scorsa notte è stata così pazza, domani sarà un’altra avventura

Magari il giorno dopo dimenticherò di oggi

Perché tornare al lavoro, sto ancora festeggiando

Così vita si vive meglio

La scorsa notte è stata così pazza, domani sarà un’altra avventura

Magari il giorno dopo dimenticherò di oggi

Non mi serve una vacanza, né di avere mal di testa

Mi bastano solo i miei amici e un po’ di birra

Non ho bisogno di una vacanza, né di avere mal di testa

Voglio solo essere avvisato se stasera ci sarà una festa

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Mi sono alzato dal letto e la rumba mi ha chiamato

24 ore su 24 alla ricerca di una donzella

Continuo a dimenticarmi della fama e il drink si rovescia (o “viene versato-scorre”)

E continuo a ballare e ballare finché i miei piedi diventano gonfi

So che lo vuoi, anch’io

Senza ma, ma voglio essere il primo

Se mi chiedi un bacio te lo do esagerato

Hai presente il cowboy, che gira con la cubana ed il cappello

Non mi serve una vacanza, né di avere mal di testa

Mi bastano solo i miei amici e un po’ di birra

Non ho bisogno di una vacanza, né di avere mal di testa

Voglio solo essere avvisato se stasera ci sarà una festa

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Rumba, festa e tequila, la mia combinazione fa la fila

Piccola, tu vieni con me quindi stai tranquilla

Trovo affascinante come vacilli con me

Mi fa impazzire il tuo corpo completamente depilato

Questa è una festa latina, tutti in piscina

Invita le tue amiche che questa festa non finisce mai

Andiamocene all’angolo, mami ti trovo divina

Mi piaci, tesoro insegnami l’esercizio (o “la canzone”)

Perché tornare al lavoro, sto ancora festeggiando

Così vita si vive meglio

La scorsa notte è stata così pazza, domani sarà un’altra avventura

Magari il giorno dopo dimenticherò di oggi

Perché tornare al lavoro, sto ancora festeggiando

Così vita si vive meglio

La scorsa notte è stata così pazza, domani sarà un’altra avventura

Magari il giorno dopo dimenticherò di oggi

Non mi serve una vacanza, né di avere mal di testa

Mi servono gli amici e un sorso di birra

Non ho bisogno di una vacanza, né di avere mal di testa

Voglio solo essere avvisato se stasera ci sarà una festa

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Lelolelola e sudando

Lelolelola e vincendo

Lelolelola e twerkando

Lelolelola e scherzando

Vacaciones – Wisin – Testo

Me pareció ver una linda gatita, doble T

Me desperté, en la sala de una casa ajena

Y tropecé, con dos tacones y cuatro botellas

Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena

Y me encontré, en el sofá con un par de morenas

Pa’ qué seguir trabajando, yo sigo celebrando

Así la vida se vive mejor

Anoche fue una locura, mañana es otra aventura

Quizás pasado me olvide de hoy

Pa’ qué seguir trabajando, yo sigo celebrando

Así la vida se vive mejor

Anoche fue una locura, mañana es otra aventura

Quizá pasado me olvide de hoy

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

Me levanté de la cama y la rumba me llama

24/7 en busca de una dama

Se me olvida la fama y el trago se derrama

Y sigo guayando y bailando hasta que los pies se me inflaman

Yo sé que tú quieres, yo también quiero

No pongo pero, pero quiero ser el primero

Si me pides un beso lo exagero

Tú sabes el vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

Rumba, vacilón y tequila, mi combo hace fila

Baby, usted anda conmigo así que tranquila

A mí me fascina cómo conmigo vacila

Me mata tu cuerpo y cómo completa depilas

Esta es una fiesta latina, todo el mundo pa’ la piscina

Invita a tus amigas que esto nunca termina

Vámonos para la esquina, mami te ves divina

Me fascina, baby enséñame la rutina

Pa’ qué seguir trabajando, yo sigo celebrando

Así la vida se vive mejor

Anoche fue una locura, mañana es otra aventura

Quizás pasado me olvide de hoy

Pa’ qué seguir trabajando, yo sigo celebrando

Así la vida se vive mejor

Anoche fue una locura, mañana es otra aventura

Quizás pasado me olvide de hoy

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo me hacen falta mis amigos y un traguito de cerveza

Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza

Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

Lelolelola y sudando

Lelolelola y guayando

Lelolelola y perreando

Lelolelola y vacilando

















