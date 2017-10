Willie Peyote – Sindrome di Toret è il nuovo album: tracklist e audio delle canzoni

In data 6 ottobre 2017, è uscito il nuovo disco del rapper torinese Willie Peyote che si intitola Sindrome di Toret, disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Irriverente, ironico e mai convenzionale, Guglielmo Bruno, aka Willie Peyote si discosta dal diffuso stereotipo del rapper, riuscendo a conquistare anche le platee più difficili.





Il suo nuovo progetto discografico è costituito da tredici inediti, tra i quali spiccano i singoli “I Cani”, “Ottima Scusa” e “Metti che domani”, quest’ultimo in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 29 settembre.

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti nell’album sono l’attore Giorgio Montanini, Dutch Nazari, Jolly Mare e Roy Paci.

Si tratta di un concept album, che parla di libertà d’espressione e dei limiti della stessa: a causa della tecnologia che ormai domina l’epoca moderna, la comunicazione è infatti profondamente mutata.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni ed i link per ascoltarle gratuitamente, ma prima una curiosità sul il titolo del disco, che unisce la Sindrome di Touret alla parola Toret, che in piemontese significa toretto (tipica fontanella pubblica di Torino).

Prima di concludere volevo inoltre annunciarvi il calendario dei prossimi concerti del rapper:

26/10 Modena – OFF

27/10 S. Maria a Vico (CE) – Smav

28/10 Roma – Monk

31/10 Parma – Mu

03/11 Bologna – Locomotiv Club

09/11 Palermo – Candelai

10/11 Messina – Retronouveau

11/11 Catania – MA

17/11 Milano – Magazzini Generali

18/11 Ravenna – Bronson

01/12 Genova – Bangarang – Crazy Bull

02/12 Livorno – Cage

08/12 Brescia Latteria Molloy

09/12 Padova – Pedro

19/01 Torino – Hiroshima mon Amour

Sarà l’occasione giusta per ascoltare dal vivo i nuovi brani inclusi nel disco. I tagliandi d’ingresso saranno reperibili su TicketOne.

Link sponsorizzati









Tracklist Sindrome di Toret – Willie Peyote album (Audio CD – Download)

Avanvera 2:37 I Cani 3:42 [Video Ufficiale] Ottima Scusa 3:17 [Video Ufficiale] C’hai ragione Tu (feat. Dutch Nazari) 3:28 Metti che domani 3:12 [Audio] Le chiavi in borsa 2:46 Giusto la metà di me 4:09 Portapalazzo 3:28 Il gioco delle parti 2:45 7 Miliardi (feat. Giorgio Montanini) 0:56 Donna bisestile (feat. Jolly Mare) 3:27 Vilipendio 2:42 Vendesi (feat. Roy Paci) 3:12

Streaming audio: su Spotify è possibile ascoltare le tredici tracce. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi