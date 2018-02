5 Seconds Of Summer – Want You Back è il nuovo singolo: audio e traduzione del testo

I 5sos sono tornati con la nuova e bella canzone “Want You Back”, primo singolo estratto dal futuro terzo album in studio.

Dal punto di vista sonoro, il brano di lancio della terza era discografica della pop rock band, si allontana dalle origini del gruppo, che per l’occasione di propone un pezzo pop elettronico, che risulta comunque gradevole da ascoltare.









Dal punto di vista del testo, la nuova canzone racconta la storia di un amore finito e la speranza che possa rinascere.

Lui incontra la sua ex fiamma, o una ragazza che le somiglia molto, e ammette che, indipendentemente da come sia andata a finire, i suoi sentimenti non sono cambiati: la ama ancora tantissimo e non riesce proprio a voltare pagina.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole che la compongono.

Want You Back traduzione – 5 Seconds Of Summer (Download)

[Strofa 1]

Non posso fare a meno di chiedermi se questa

È l’ultima volta che vedrò il tuo viso

Sono lacrime o è solo questa maledetta pioggia?

Vorrei poter dire qualcosa

Qualcosa che non sembri assurda

Ma ultimamente, non mi fido della mia testa

Mi hai detto che non cambierò mai

Quindi non aggiungo altro

[Ritornello]

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te

Non importa quanto starai via

Vorrò sempre tornare insieme a te

So che tu sai

Che non ti dimenticherò mai

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te

Voglio tornare con te

[Strofa 2]

Ricordo le efelidi sulla schiena

E il modo in cui ti facevo ridere

Perché sai che ogni mattina mi sveglio

Sì, continuo sempre a cercarti

Ricordo le rose sulla tua maglietta

Quando mi hai detto che questo non avrebbe mai funzionato

Sai, anche quando ho detto che avrei voltato pagina

Sì, sogno ancora te

[Ritornello]

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te

Non importa quanto starai via

Vorrò sempre tornare insieme a te

So che tu sai

Che non ti dimenticherò mai

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te

Voglio tornare con te

[Ponte]

Sai anche quando ho detto che avrei superato la cosa

Sai anche se so che te ne sei andata

Penso solo in cosa ho sbagliato

Sai anche quando ho detto che avrei superato la cosa

Sai anche se so che te ne sei andata

Penso solo in cosa ho sbagliato

Sì, sogno ancora te

Ovunque io vada vorrò sempre tornare insieme a te

[Ritornello]

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te (Vorrò sempre tornare insieme a te)

Non importa quanto starai via

Vorrò sempre tornare insieme a te

So che tu sai

Che non ti dimenticherò mai

Ovunque io vada

Vorrò sempre tornare insieme a te

Voglio tornare con te

[Outro]

Vorrò sempre tornare insieme a te

Voglio tornare con te

Vorrò sempre tornare insieme a te

Voglio tornare con te

Want You Back testo

[Autori: Steve Mac, Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin, Asia Whitacre, FRND & J Kash ]

[Verse 1]

Can’t help but wondering if this

Is the last time that I’ll see your face

Is it tears or just the fucking rain?

Wish I could say something

Something that doesn’t sound insane

But lately, I don’t trust my brain

You told me I won’t ever change

So I just say nothing

[Chorus]

No matter where I go

I’m always gonna want you back

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

[Verse 2]

I remember the freckles on your back

And the way that I used to make you laugh

‘Cause you know every morning I wake up

Yeah, I still reach for you

I remember the roses on your shirt

When you told me this would never work

You know, even when I say I’ve moved on

Yeah, I still dream for you

[Chorus]

And no matter where I go

I’m always gonna want you back

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

[Bridge]

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you’re gone

All I think about is where I went wrong

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you’re gone

All I think about is where I went wrong

Yeah I still dream for you

No matter where I go I’m always gonna want you back

[Chorus]

No matter where I go

I’m always gonna want you back (I’m always gonna want you back)

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

[Outro]

Always gonna want you back

Want you back

Always gonna want you back

Want you back













