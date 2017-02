Ascolta la colonna sonora originale della serie TV “Un passo dal cielo 4” by Andrea Guerra

Un passo dal cielo è una serie tv trasmessa su Rai 1 dal 2011, che fino alla terza stagione vedeva protagonista Terence Hill, come comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido, in Trentino-Alto Adige. Dalla quarta stagione, è stato avvicendato dal nuovo comandante Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

Se per quel che concerne le prime tre stagioni, non è mai stata rilasciata una soundtrack originale, per la quarta si è deciso di pubblicare la colonna sonora, per l’occasione curata dal compositore emiliano Andrea Guerra, già all’opera nella creazione di soundtracks per registi come Giuseppe Bertolucci, Roberto Faenza e Ferzan Özpetek, sia per serie televisive (come I Cesaroni, Un medico in famiglia, Il giovane Montalbano 2) che per film (come Olé, Immaturi e Immaturi – Il viaggio, Il ritorno del Monnezza, Arrivederci amore, ciao), ma anche per il reality show Grande Fratello (2000).

Nell’ampio curriculum di quest’artista, si aggiunge adesso la colonna sonora di Un passo dal cielo 4, seguitissima serie tv.

L’album è composto da tredici canzoni, alcune delle quali cantate da Ermanno Giove, che nel 2008 interpretò la bella canzone Un Altro Cielo, per la colonna sonora del film Un giorno perfetto, curata da Guerra. Qui canta in inglese anche la bella sigla If I Could.

Siete curiosi di ascoltare la soundtrack? Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle 13 tracks ed un paio di link per ascoltarle gratuitamente.

Link sponsorizzati









Tracklist Un passo dal cielo 4 – Album Colonna Sonora di Andrea Guerra (Download su Amazon)

If I Could (feat. Ermanno Giove) [Sigla] 2:08 Night Turns Day (feat. Ermanno Giove) 1:53 Replay the Day (feat. Ermanno Giove) 1:40 If I Could (feat. Ermanno Giove) 2:38 What Are You Fearing (feat. Ermanno Giove) 2:59 La palafitta 1:28 If I Could (feat. Ermanno Giove) [Strumentale] 0:54 Il lago di Braies 2:06 Rewinding 1:23 Ineluttabile amore 2:29 A un passo dal cielo 2:13 Deva 2:05 I misteri del lago 0:58

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare gratuitamente le tredici canzoni incluse nell’album. Per fare ciò andate su Deezer o su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi