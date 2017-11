U2 e il nuovo album Songs of Experience: info versioni in commercio e tracklist ufficiale

Il 1° dicembre 2017 vedrà la luce il 14esimo album in studio degli U2 che si intitola Songs of Experience, interessante quanto atteso progetto della rick band irlandese, che arriverà a poco mmeno di tre anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Songs of Innocence.

Il gruppo di Dublino capitanato da Paul David Hewson, in arte Bono, hanno dato vita a questo disco, il cui titolo e quello del precedente lavoro, prendono spunto dall’opera ‘Songs of Innocence and Experience’ del poeta inglese William Blake.





Tutte le versioni in commercio

Registrato a Dublino, New York e Los Angeles, oltre che nella versione digitale standard e deluxe, l’album è disponibile nelle seguenti versioni:

CD standard: include 13 nuove canzoni.

CD edizione deluxe: include 4 tracce bonus.

Doppio vinile blu con cotertina apribile.

Extra-Deluxe Box, cofanetto rigido 12” x 12” e numerato, al cui interno sono presenti i 2 LP (17 tracce) e il CD deluxe (17 tracce), un poster pieghevole, il giornale di Songs of Experience e il voucher per il download.

Vengono inoltre commercializzate, anche se non so se lo saranno mai in Italia, versioni molto costose con l’aggiunta di t-shirt e borse da shopping.

Prodotto da Jacknife Lee e Ryan Tedder, con Steve Lillywhite, Andy Barlow e Jolyon Thomas, l’album raccoglie canzoni sotto forma di lettere intime, rivolte a luoghi e persone vicine al cuore del cantante: la famiglia, gli amici, i fans e perché no… anche a se stesso.

Tra i brani in scaletta, spicca il primo estratto “You’re The Best Thing About Me” pubblicato il 6 settembre e due pezzi promozionali resi disponibili il 1° novembre: “The Blackout” e “Get Out of Your Own Way”.

La copertina dell’album, propone una fotografia scattata di Anton Corbijn, che raffigura Sian Evans, la figlia di David Howell Evans, aka The Edge ed Eli Hewson, figlia di Bono.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni presenti in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Songs of Experience – U2 album

(Audio CD, CD Deluxe, Doppio Vinile, Extra-Deluxe Box 2 LP + CD Deluxe, Download e Dowload Edizione Deluxe)

Tracce bonus edizione deluxe

14. “Ordinary Love” (Extraordinary Mix) 3:47

15. “Book of Your Heart” 3:55

16. “Lights of Home” (St Peter’s String Version) 4:33

17. “You’re The Best Thing About Me (U2 Vs. Kygo)” 4:15













